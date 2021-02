Bắt quả tang 1 người là phóng viên cưỡng đoạt 20 triệu đồng

Uy hiếp tinh thần để ép người dân phải đưa 20 triệu đồng, Nguyễn Đức Chung là phóng viên báo Nhân Dân đã bị bắt quả tang; công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Chung.





Ngày 22-2, nguồn tin của Báo Người Lao Động tại Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) xác nhận thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Chung (SN 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.



Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Đức Chung là phóng viên đang công tác tại báo Nhân Dân.



Ngày 8-2, Nguyễn Đức Chung có hành vi uy hiếp tinh thần buộc anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) phải đưa cho Chung số tiền 20 triệu đồng nếu không sẽ viết bài đăng báo về việc khai thác đất trái phép của anh T. tại xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình.



Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình phối hợp với Công an thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) bắt quả tang bị can Nguyễn Đức Chung khi đang thực hiện hành vi phạm tội.



Hiện bị can Nguyễn Đức Chung đang bị tạm giam tại Công an huyện Lương Sơn.

Theo PV (NLĐO)