Thông tin mới vụ đường dây mang thai hộ giá tới 750 triệu đồng/lần

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Huệ Tâm để điều tra đường dây mang thai hộ với giá hàng trăm triệu đồng, nếu mang thai đôi thì có giá lên đến 750 triệu đồng/lần.





Tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Huệ Tâm (SN 1994, trú tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về các hành vi Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Hoàng Huệ Tâm tại cơ quan công an



Theo công an, nạn nhân trong vụ lừa đảo này là vợ chồng anh Nguyễn V.H. và chị Nguyễn T.N. (trú tại TP Hà Nội). Do có nhu cầu sinh con trai, vợ chồng chị anh H. đã đi khám, chữa bệnh ở nhiều nơi, tuy nhiên bác sĩ kết luận chị N. không còn khả năng tự mang thai được nữa. Sau đó, vợ chồng anh H. gặp được Tâm. Tâm đồng ý giúp vợ chồng anh H. tìm người mang thai hộ để sinh con trai.



Ngày 28-7-2018, vợ chồng anh H. ký hợp đồng với Tâm để thuê người sinh con trai với giá tiền trọn gói là 620 triệu đồng. Sau khi đưa cho Tâm 100 triệu đồng lần đầu tiên, vợ chồng anh H. được Tâm đưa đến gặp một người phụ nữ tên N.T.N. (trú tại tỉnh Hòa Bình), giới thiệu là người mang thai hộ... Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì cả Tâm và N.T.N. đều biến mất. Vợ chồng anh H. sau đó đã làm đơn trình báo sự việc đến công an.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra, thu thập lời khai của người bị hại.



Quá trình thực hiện hành vi, Tâm sử dụng các loại giấy tờ giả như hộ khẩu, chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn... để hợp thức hoá việc mang thai hộ mà không bị rào cản thủ tục tại các bệnh viện. Vì thế việc đấu tranh bóc gỡ đường dây của Tâm gặp nhiều khó khăn.



Tiến hành lấy lời khai của N.T.N., người này cho biết quen Tâm qua quan hệ xã hội và do cần tiền tiêu xài nên đã đồng ý lời đề nghị mang thai hộ của Tâm. Tuy nhiên, khi N.T.N. đến khám tại Bệnh viện 16A (Hà Đông) thì phát hiện đã có thai nên không thể nhận đẻ thuê nữa. Sau đó, N.T.N. được Tâm nhờ đi khám thai như lời khai của gia đình vợ chồng anh H..



Quá trình vận động, đến 1-11-2020, Hoàng Huệ Tâm đến công an quận Long Biên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Tâm đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt 474 triệu đồng của vợ chồng anh H.. Do không tìm được người đẻ thuê và lại mong muốn có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.



Tâm khai đã sử dụng mạng xã hội tìm kiếm thông tin khách hàng, những người hiếm muộn, muốn sinh con, đồng thời tìm các phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ để kiếm tiền. Các phụ nữ này chủ yếu là sinh viên, từ 18-25 tuổi ở nhiều tỉnh, TP khác nhau. Sau đó, móc nối đôi bên và thoả thuận giao dịch. Mỗi phi vụ Hoàng Huệ Tâm hưởng lợi từ 100-200 triệu đồng. Người mang thai hộ hưởng 200-500 triệu đồng tuỳ trường hợp. Sau khi thoả thuận xong, Tâm đưa những người mang thai hộ đi xét nghiệm, cấy phôi thai.





Công an đã khởi tố, tạm giữ Hoàng Huệ Tâm để điều tra về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.



Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Tâm còn khai nhận việc tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại cho anh N.D.A. trú tại Hà Nội. Trong vụ án này, đối tượng đã môi giới cho N.T.L. (trú tại Nghệ An) đẻ thuê cho N.D.A.. Khoảng cuối năm 2018, Tâm tình cờ đọc được thông tin của anh A. để lại trong nhóm tìm người mang thai hộ nên đã chủ động liên hệ, thỏa thuận với anh N.D.A. về việc tìm người mang thai hộ với giá thai đơn là 650 triệu đồng; thai đôi là 750 triệu đồng... Tâm đồng thời thỏa thuận với L. để đẻ thuê cho N.D.A..



Trong vụ này, L. đã mang thai đôi và đẻ cho N.D.A. 2 người con. Sau khi hợp đồng hoàn tất, N.D.A. đã trả cho Tâm số tiền theo đúng thỏa thuận là 750 triệu đồng. Số tiền trên, sau khi trừ chi phí khám, chữa bệnh và chi trả cho L. là 320 triệu đồng, Tâm được hưởng lợi là 50 triệu đồng.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)