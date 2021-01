Rộ chiêu lừa tuyển dụng

Lợi dụng thời điểm nhiều lao động, đặc biệt là sinh viên tranh thủ kiếm việc làm thêm để trang trải dịp tết, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội tổ chức môi giới việc làm nhưng thực chất lừa đảo. Phóng viên Báo SGGP đã xâm nhập một số địa chỉ môi giới việc làm tại TPHCM và chứng kiến nhiều người đi xin việc bị “sập bẫy”.

Trụ sở công ty tại số 151 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh và lệnh điều động nhân sự, thẻ nhân viên cấp cho người tìm việc



Giới thiệu lòng vòng để “móc” phí



Trong vai người đi xin việc, chúng tôi liên lạc địa chỉ môi giới việc làm ở số 1 đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM đang rao tuyển nhân sự cho các siêu thị như Co.opmart, Lotte Mart, FamilyMart, Vinmart, Big C... với mức lương cao. Theo lịch hẹn, chiều 9-1, chúng tôi đến để đăng ký nhận việc. Tuy nhiên, khi đến đúng địa chỉ thì “vườn không nhà trống”. Chúng tôi liên hệ theo số điện thoại thì được hướng dẫn tới số 151 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh và được hẹn phỏng vấn vào ngày 12-1.



Đúng hẹn, chúng tôi đến và được một cô nhân viên phỏng vấn. “Giờ hành chính từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Lương tháng đầu tiên là 7 triệu đồng, tháng thứ 2 nếu làm tốt được tăng lương và trợ cấp 1 triệu đồng tiền ăn uống, xăng xe đi lại. Anh muốn xin vào làm vị trí nào?”, cô nhân viên hỏi. Chúng tôi nói xin vào làm nhân viên, thì cô ta “phán” luôn công việc là nhập hàng vào kho, kiểm kê kho, báo cáo số liệu cho quản lý. “Từ nay đến tết được nhận lương hết, không giam lương nên khỏi lo. Em sẽ làm hồ sơ giấy tờ cho và thu trước 100.000 đồng để giữ vị trí”. Chúng tôi đồng ý và sau chưa đầy 5 phút phỏng vấn đã được hứa hẹn có việc làm ngay. “Công ty hỗ trợ làm cho anh cho 2 cái thẻ để đi nhận việc gồm 1 thẻ từ chấm công, chấm lương hàng ngày; 1 cái thẻ đeo tên tuổi, chức vụ, mã số nhân viên. Em phát trực tiếp cho anh để đi gặp quản lý bố trí công việc. 2 cái thẻ này em thu 300.000 đồng” - cô nhân viên tiếp tục báo phí.



Theo Sở LĐTB-XH TPHCM, tính đến cuối năm 2020, tại địa chỉ 151 đường Phan Văn Hân, phường 17 và địa chỉ 56D đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh không có công ty nào được cấp phép hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm.

Sau khi xong các thủ tục nói trên, chúng tôi được nhận “lệnh điều động nhân sự” qua địa chỉ 56D đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh vào 14 giờ 30 ngày 14-1 để gặp người quản lý, sắp xếp chỗ làm. Đây là địa chỉ của Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Như Ý. Một nam nhân viên ở đây yêu cầu chúng tôi xuất trình CMND và tiếp tục lặp lại những thủ tục như ở địa chỉ 151 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh. Đồng thời, nam nhân viên đề nghị đóng 600.000 đồng thế chân cho 2 bộ đồng phục. Tiếp theo, chúng tôi bị yêu cầu mở tài khoản thẻ của Ngân hàng Shinhan bank với mức phí 150.000 đồng... Tiền phải đóng liên tục các khoản, nhưng đến nay chúng tôi vẫn thấp thỏm vì chưa thấy ai gọi đi làm!



Cả tin, nhiều nạn nhân trúng bẫy



Những ngày qua, trong vai người đi tìm việc, chúng tôi chứng kiến nhiều nạn nhân rơi vào “bẫy” tuyển dụng lòng vòng của các “cò mồi” nói trên. Chị T.T.Hải, ngụ TP Thủ Đức cho biết: “Qua thông tin trên mạng, thấy công ty ở số 151 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh có tuyển dụng tạp vụ và trông giữ kho ở hệ thống siêu thị nên tranh thủ đến xin việc. Khi đến đây, nhân viên phỏng vấn rất nhanh và yêu cầu đóng 450.000 đồng làm hồ sơ và hẹn 2 ngày sau đến địa chỉ 56D đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh để nhận việc. Tuy nhiên, khi đến địa chỉ này, nhân viên lại tiếp tục hẹn 3 ngày sau quay trở lại với lý do đang chờ sắp xếp vị trí. Không đủ kiên nhẫn đợi, cũng như không có thời gian để chạy đi, chạy lại đòi số tiền đã nộp, tôi đành chấp nhận mất tiền”.



Cùng cảnh ngộ, H.T.Hạnh, sinh viên một trường đại học ở TPHCM kể: “Em tới địa chỉ 151 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh phỏng vấn và được nhân viên hứa nhận vào làm ở siêu thị Big C gần nhà, với mức lương 5 triệu đồng/tháng, nhưng phải đóng 450.000 đồng tiền thế chân và hẹn tới địa điểm 56D đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh để nhận việc. Tuy nhiên, em đã đến địa chỉ này 2 lần nhưng đều chỉ nhận được toàn lời hứa hẹn”. Tương tự, Đ.V.Sang, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM, ấm ức: “Vì muốn tìm công việc làm thêm trong dịp tết nên tôi đã tới trung tâm ở địa chỉ 151 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh đăng ký xin việc, nhưng sau gần 2 tuần vẫn chưa có việc làm. Khi tôi đến phỏng vấn xin việc thì nhân viên yêu cầu đóng 450.000 đồng, rồi đưa giấy hẹn đến số 56D Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh để nhận việc đi làm. Theo giấy hẹn, tôi đã đến địa chỉ này để nhận việc, nhưng một nhân viên tại đây tiếp tục hẹn tới hẹn lui đến 3 lần với lý do đang làm hồ sơ. Và đến giờ tôi vẫn chưa có được việc làm”.



Theo ông Trần Quang Huy, Chủ tịch UBND phường 7, quận Bình Thạnh, công ty hoạt động ở số 56D đường Lê Trực có giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở KH-ĐT TPHCM cấp. Tuy nhiên, thẩm quyền kiểm tra hoạt động là thuộc phòng chuyên môn của quận phụ trách. Trong khi đó, đại diện UBND phường 17, quận Bình Thạnh cho biết doanh nghiệp tại địa chỉ 151 đường Phan Văn Hân có giấy phép hoạt động nhưng chưa nắm rõ có hoạt động môi giới việc làm hay không.



Theo GIANG ĐÌNH - BÙI ANH TUẤN (SGGPO)