Một gia đình trình báo con gái 9X xinh đẹp bị lừa bán sang Myanmar

Một gia đình ở Quảng Trị trình báo với cơ quan chức năng về việc con gái 9X xinh đẹp bất ngờ mất tích và xuất hiện thông tin bị lừa bán sang Myanmar. Công an đang tiến hành xác minh vụ việc.





Cô gái 9x xinh đẹp ở Quảng Trị được gia đình trình báo mất tích, bị bán sang Myanmar - ẢNH: THANH LỘC



Ngày 12.1, Công an H.Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đã vào cuộc xác minh đơn trình báo của bà B.T.T (45 tuổi, trú thôn Phú Ốc, xã Gio Sơn, H.Gio Linh) về việc con gái bà bị lừa bán sang Myanmar làm vợ. Bà T. cho biết, con gái bà tên Th. 27 tuổi rời Quảng Trị vào TP.HCM ngày 24.7.2020 và mất liên lạc từ ngày 7.9.2020.



Ngày 29.11.2020, trên mạng xã hội có tài khoản N.T.M đăng thông báo con bà T. bị lừa bán sang Myanmar. Gia đình bà T. đã liên hệ với M. và được M. cho biết, M. người gốc Hà Nội, lấy chồng Trung Quốc, hiện đang sống tại Myanmar.



M. cho biết thêm, Th. làm việc tại Trung Quốc vào đầu tháng 8.2020, từ đó hai người quen nhau. Đến cuối tháng 11.2020, M. phát hiện Th. bị lừa bán làm vợ của một người đàn ông ở Myanmar với giá khoảng 150 triệu đồng và M. đã kêu gọi được một số người bạn góp tiền chuộc Th. và đưa đến ở tạm khách sạn Gia Bảo – Sở Wa Ang (thị trấn Bang Khang – bang Shan – Myanmar). M. còn cho biết tình trạng sức khoẻ của Th. không tốt. Hiện, bà T. không còn liên lạc được với M.



Theo Công an H.Gio Linh, để làm rõ vụ việc, Công an huyện đã đến phòng trọ tại TP.Đông Hà – nơi trước đây Th. từng sinh sống, tìm hiểu thêm các mối quan hệ của Th… Vậy nhưng, đến nay công an vẫn chưa lần ra tung tích cô gái được trình báo bị lừa bán sang Myanmar này. Công an H.Gio Linh khuyến cáo bà T. không chuyển tiền theo yêu cầu của M. Liên quan đến vụ việc, ngày 12.1, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND H.Gio Linh cho biết, đã đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị giải quyết đơn trình báo, kiến nghị của bà T.

Theo Nguyễn Phúc (Thanh Niên Online)