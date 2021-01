Khai thác đất lậu, 2 doanh nghiệp bị phạt, buộc thu hồi trên 730 triệu đồng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 2 doanh nghiệp khai thác cát lậu, buộc thu hồi quy đổi tiền khai thác đất trái phép trên 730 triệu đồng.



Đất từ mỏ đá Tam Lộc bị khai thác, vận chuyển trái phép để xây dựng công trình ở khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - ẢNH: Đ.T



Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 27.1 cho hay Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản xảy ra tại mỏ đá Tam Lộc (xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc).



Trong đó, 2 doanh nghiệp là liên danh Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (Hà Nội, gọi tắt Công ty Lũng Lô) và Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Sông Lô (TP.HCM, gọi tắt Công ty Sông Lô) bị xử phạt, phạt bổ sung - thu hồi quy đổi tiền khai thác đất trái phép trên 730 triệu đồng.



Cụ thể, Công ty Lũng Lô bị phạt do không lắp đặt trạm cân (tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ) để theo dõi, lưu trữ thông tin; lập bản đồ hiện trạng mỏ, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ, mặt cắt thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với hiện trạng khai thác; vi phạm khai thác đất san lấp (không có giấy phép) 10.569 m3 tại mỏ đá Tam Lộc; thiết kế mỏ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Tổng 4 mức phạt là 220 triệu đồng, đồng thời phạt bổ sung tịch thu toàn bộ khoáng sản quy đổi bằng tiền hơn 211 triệu đồng (đối với khối lượng đất làm vật liệu san lấp đã khai thác trái phép).



Công ty Sông Lô bị xử phạt 90 triệu đồng do khai thác đất san lấp không có giấy phép tại mỏ đá Tam Lộc, tương tự cũng bị phạt bổ sung - thu hồi số tiền quy đổi thành hơn 211 triệu đồng từ lượng đất làm vật liệu san lấp đã khai thác trái phép.



Mỏ đá Tam Lộc nằm trong vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy phép vào năm 2019 cho liên danh Công ty Lũng Lô và Sông Lô để khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên. Thế nhưng, 2 doanh nghiệp này lại khai thác đất để cung ứng, bán trái phép.



