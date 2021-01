Gia Lai phấn đấu kéo giảm 5-10% tai nạn giao thông so với năm 2020

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về Năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông".

Kế hoạch nhấn mạnh mục tiêu của tỉnh trong năm 2021 là nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2020, giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn liên quan đến thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số, tai nạn do nguyên nhân uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông. Đồng thời, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT)…

Cảnh sát Giao thông TP. Pleiku tuần tra đảm bảo TTATGT tại khu vực các trường học. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp để thực hiện. Đồng thời, giao Ban ATGT tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo TTATGT. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh.

Đôn đốc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chú trọng tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác TTATGT các cấp.

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thành viên và cơ quan báo chí triển khai kế hoạch Đề án tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. Phối hợp thường xuyên rà soát, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những bất cập trong công tác tổ chức giao thông, điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để đề xuất xử lý.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đảm bảo TTATGT thông qua các chương trình, dự án phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Tiếp tục triển khai Dự án “Giảm tốc độ-trường học an toàn" giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh, chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 “Giữ trọn ước mơ”. Chỉ đạo khắc phục hạn chế hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và các biện pháp phòng tránh. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Giao thông-Vận tải tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ sửa đổi và các văn bản liên quan. Tham mưu công tác quy hoạch và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tăng cường quản lý đường thủy nội địa và kiểm soát phương tiện thủy tự phát. Xây dựng văn hóa giao thông trong các đơn vị kinh doanh vận tải gắn với phong trào “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trọng điểm. Triển khai bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, ứng trực kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão. Tăng cường quản lý kiên quyết lập lại trật tự hành lang đường bộ và chống tái lấn chiếm. Kịp thời rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp. Tăng cường thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi công vụ của các tổ chức và người đứng đầu.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông. Ảnh: Thanh Nhật

Công an tỉnh nâng cao hiệu lực hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT. Triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT trong các dịp lễ, Tết, trọng tâm là Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội Xuân 2021; bảo vệ an toàn trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, hiện đại hóa công tác đảm bảo TTATGT, lắp đặt camera hỗ trợ, xử phạt vi phạm giao thông, kết nối với camera bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến quốc lộ, đường chính trong đô thị, điểm phức tạp về TTATGT...

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác bảo đảm TTATGT; chỉ đạo tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên địa bàn. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tham gia công tác tuyên truyền.

Rà soát, xử lý các điểm đen và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Rà soát, kiểm soát xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, thường xuyên đề ra các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

Riêng UBND TP. Pleiku bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để cải tạo hạ tầng khu vực các trường tiểu học nhằm đảm bảo sự tham gia của địa phương vào Dự án “Giảm tốc độ- trường học an toàn" giai đoạn 2 trên địa bàn...

THANH NHẬT