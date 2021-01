Công ty An Phú Thiện được cấp phép đào tạo lái xe ô tô hạng B, C

(GLO)- Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức lễ công bố quyết định cấp phép đào tạo lái xe ô tô hạng B, C và khai giảng lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B, C khóa I năm 2021.





Ngày 22-1, tại thôn Đoàn Kết (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện), đại điện Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai đã trao quyết định cấp phép đào tạo lái xe ô tô hạng B, C cho Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện và dự lễ khai giảng khóa đào tạo đầu tiên của đơn vị.

Đại diện Sở Giao thông-Vận tải trao quyết định cấp phép đào tạo lái xe ô tô hạng B, C cho Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện. Ảnh: Hà Phương



Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện được đào tạo lái xe ô tô hạng B, C. Tổng diện tích sân tập, bãi đỗ xe và nhà điều hành của Công ty là hơn 29 ngàn m2; có 42 đầu xe dạy học các loại. Hiện Công ty có 100 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 60 cán bộ tham gia đào tạo lái xe. Dự kiến, mỗi năm, đơn vị sẽ đào tạo 1.400 học viên học lái xe ô tô hạng B, C.



Hiện toàn tỉnh Gia Lai có 6 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô, đáp ứng nhu cầu đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Việc Công ty An Phú Thiện mở cụm giáo dục nghề nghiệp và ứng dụng công nghệ đã tạo thuận lợi cho nhân dân huyện Phú Thiện nói riêng và các huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh nói chung có sự lựa chọn trong việc tham gia học và sát hạch cấp giấy phép lái xe.



HÀ PHƯƠNG