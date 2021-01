Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku truy tìm đối tượng Trần Đăng Minh

(GLO)- Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang điều tra, xác minh tin báo về vụ Trần Đăng Minh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra ngày 14-10-2020, tại tổ 2, phường Hội Thương, TP. Pleiku. Nhân thân lai lịch của đối tượng cụ thể như sau:

Họ và tên: Trần Đăng Minh, giới tính: Nam, tên gọi khác: Không, sinh ngày 30-5-1987, nghề nghiệp: Không; nơi cư trú: Số nhà 439B, đường Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP. Pleiku; cha: Trần Đăng Điều, sinh năm 1949, nghề nghiệp: Nghỉ hưu, mẹ: Đào Hiền, sinh năm 1960, nghề nghiệp: Nội trợ; em ruột: Trần Đăng Thanh, sinh năm 1990, nghề nghiệp: Buôn bán; Trần Xuân Quang, sinh năm 1984, nghề nghiệp: Làm thuê. Minh chưa có vợ. Bố, mẹ và các em của Minh hiện đang trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku.

Quá trình điều tra xác định Trần Đăng Minh đã bỏ nhà đi đâu không rõ, gia đình và chính quyền địa phương không biết hiện nay Minh làm gì, ở đâu.

Căn cứ Điều 5 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 12 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đề nghị chính quyền địa phương rà soát công tác quản lý cư trú, các vụ án, vụ việc do đơn vị mình thụ lý, nếu phát hiện đối tượng có nhân thân lai lịch nêu trên đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (địa chỉ 09 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc liên hệ đồng chí điều tra viên Nguyễn Trọng Quang, SĐT: 0984299292