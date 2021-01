Chư Prông: Một nhà dân bị cháy lúc đêm khuya

(GLO)- Tại làng Đút (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một phần ngôi nhà của người dân cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.





Cụ thể, khoảng hơn 23 giờ ngày 15-1, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà của ông Siu Sên (làng Đút). Sau khi phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh liền hô hoán và dùng nước ứng cứu.

Nhưng do ngọn lửa lan rất nhanh đã thiêu rụi một phần ngôi nhà và nhiều tài sản bên trong. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện.

Lực lượng dân quân cùng người dân sửa chữa lại ngôi nhà cho ông Siu Sên. Ảnh: Hà Phương



Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ gia đình ông Siu Sên 3 triệu đồng; vận động các ban ngành, đoàn thể ủng hộ 2 triệu đồng cùng một số vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm. Đồng thời, cử lực lượng dân quân phối hợp cùng người dân khắc phục lại ngôi nhà cho ông Siu Sên.

Các ban ngành, đoàn thể xã Ia Lâu ủng hộ tiền và một số vật dụng sinh hoạt cho gia đình ông Siu Sên. Ảnh: Hà Phương

HÀ PHƯƠNG