Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức gửi quà tặng từ nước ngoài

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật của người dân có liên quan đến sử dụng công nghệ cao, hoạt động phạm tội với phương thức, thủ đoạn, tinh vi…





Tin nhắn đối tượng gửi cho chị T. (Ảnh chụp màn hình)

Điển hình, ngày 5-1, Công an huyện Chư Păh tiếp nhận tin báo của chị N.H.T. (SN 1995, trú tại thôn 7, xã Nghĩa Hưng) với nội dung: Thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng đã kết nối và nhắn tin vào tài khoản cá nhân của chị và tự giới thiệu tên là Eric, người nước ngoài và muốn kết bạn, làm quen.

Một thời gian sau, đối tượng trên đề nghị chuyển một số tiền lớn qua đường hàng không về Việt Nam để làm quà tặng chị T. và yêu cầu chị chuyển 17 triệu đồng cho “bên giao hàng”. Ngay sau đó, một đối tượng xưng là cảnh sát yêu cầu chị T. tiếp tục chuyển 75 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho chúng để làm thủ tục nhận hàng.

Sau khi chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản DUONG THI NGOC CHAU (STK 108872157698) và liên tục bị hối thúc chuyển thêm tiền, nghi ngờ bị lừa đảo nên chị T. đã trình báo sự việc với cơ quan Công an.



Theo cơ quan Công an, đây là phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các trang mạng xã hội. Vì vậy, cơ quan Công an cảnh báo người dân cần thận trọng, không tin vào lời dụ dỗ, hứa hẹn qua mạng internet, điện thoại về những món quà tặng có giá trị và những lợi lộc khác của người mình không quen biết.

Khi có đối tượng lạ đề nghị gửi hoặc nhận tài sản, người dân cần xác minh rõ đối tượng, mục đích gửi. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an biết để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

HỮU PHONG