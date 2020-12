Tặng 600 phần quà cho người nghèo và học sinh khó khăn xã Chư Pơng

(GLO)- Ngày 19-12, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện chùa Phổ An (ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) tổ chức tặng quà cho người nghèo và học sinh khó khăn trên địa bàn xã Chư Pơng.





Tặng quà cho người nghèo và học sinh khó khăn xã Chư Pơng. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, đoàn đã trao tặng 300 phần quà (trị giá trên 900.000 đồng/phần) gồm: gạo, mì tôm, chăn ấm, màn, áo ấm và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 320.000 đồng tiền mặt cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã; tặng 300 phần quà (150.000 đồng/phần) cho các em học sinh nghèo, khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng. Tổng trị giá quà tặng trên 315 triệu đồng do phật tử chùa chùa Phổ An và các Mạnh Thường Quân tại tỉnh Long An vận động, tài trợ.



Đây là một trong những hoạt động của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2021. Các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phấn đấu vận động đạt 2.200 suất quà, tạo thêm điều kiện cho người nghèo vui xuân đón Tết Tân Sửu.



HỒNG NGỌC