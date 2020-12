Pleiku: Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, 2 cha con trọng thương

(GLO)- Chiều 2-12, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Phù Đổng, phường Phù Đổng vào khoảng 15 giờ cùng ngày khiến 2 người bị thương nặng.





Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Ảnh: Văn Ngọc

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 81C-178.23 do anh Tô Ngọc Tĩnh (SN 1990, trú tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang) điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Tất Thành đi đường Trường Chinh. Khi đến khu vực đèn tín hiệu ở ngã tư Phù Đổng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81B1-782.99 do anh Nguyễn Đình Trung (SN 1983, trú tại thôn 7, xã An Phú, TP. Pleiku) điều khiển cùng chiều phía trước. Trên xe máy lúc này có con gái anh Trung là cháu Nguyễn Ngọc Bảo Tiên (SN 2002).



Hậu quả, 2 cha con anh Trung bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai; chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

VĂN NGỌC