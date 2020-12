Một giáo viên bị lừa hơn 1 tỉ đồng từ thủ đoạn 'lệnh bắt khẩn cấp'

Với thủ đoạn lừa đảo “lệnh bắt khẩn cấp”, những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng trong tài khoản của một giáo viên ở Nghệ An.





ẢNH MINH HỌA





Ngày 1.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị chị Trần Thị T.T. (40 tuổi, giáo viên một trường THPT ở H.Diễn Châu, Nghệ An) và đang điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt của chị T. hơn 1 tỉ đồng trong tài khoản. Số tiền này vợ chồng chị tích cóp từ nhiều năm qua.



Trước đó, chị T. nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, thông báo chị có bưu phẩm đã lâu không nhận và hướng dẫn chị “bấm phím 6 để biết thêm chi tiết”. Chị T. bấm phím 6 thì được kẻ giả danh nhân viên bưu điện đề nghị cung cấp số chứng minh thư, ngày tháng năm sinh. Sau đó, người này thông báo chị có vướng mắc về pháp lý với bảo hiểm và ngân hàng.



Chị T. khẳng định không vướng mắc gì thì người này hướng dẫn chị kết nối với “đường dây nóng của Bộ Công an” để được giải đáp. Sau đó, một người xưng “cán bộ điều tra của Bộ Công an" thông báo “công an” vừa phát hiện tội phạm buôn ma túy và rửa tiền đang sử dụng chứng minh nhân dân của chị để lập tài khoản ngân hàng và dùng tài khoản đó vào mục đích phạm tội. “Công an” đã có bằng chứng việc chị T. nhận tiền của bọn tội phạm, sẽ bắt giữ chị để phục vụ điều tra.



App có logo Bộ Công an của tội phạm dùng để lừa đảo - ẢNH DO CƠ QUAN CÔNG AN CUNG CẤP



Chị T. hoảng sợ thì được hướng dẫn tải phần mềm (app) có logo của Bộ Công an về cài trên điện thoại. Trong app này có “lệnh bắt khẩn cấp chị T”, với đầy đủ thông tin năm sinh, quê quán của mình khiến chị T. càng hoảng sợ.



Lúc này, chị T. nhận được yêu cầu kê khai tài sản để chứng minh không phạm tội. Chị T. đã thực hiện theo kê khai và đăng nhập các thông tin tài khoản ngân hàng và sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.



Sau khi tiền từ tài khoản của chị T. bị chuyển sang tài khoản khác, chị T. không hề hay biết do tin nhắn ngân hàng gửi về đã bị phần mềm gián điệp đánh cắp và xóa khỏi máy điện thoại của nạn nhân.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo KHÁNH HOAN (thanhnien)