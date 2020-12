Kông Chro: Xác định nghi can nổ súng khiến 3 người bị thương

(GLO)- Ngày 25-12, Công an huyện Kông Chro đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) làm việc với Đinh Thuêm (SN 2010, trú tại xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi sử dụng súng tự chế gây thương tích cho 3 người.





Hiện sức khỏe anh Be và vợ đã ổn định. Ảnh: Văn Ngọc



Bước đầu Thuêm thừa nhận là người dùng súng tự chế bắn đạn bi về phía chòi rẫy của gia đình anh Đinh Be (trú tại làng Tờ Cắt, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) khiến anh Be cùng vợ là chị Đinh Thị Bel và con trai Đinh Liết bị thương nặng. Được biết, Đinh Thuêm là em trai của chị Bel.



Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19-12, gia đình anh Be đang ngồi ăn cơm trước cửa chòi rẫy thì bất ngờ bị trúng đạn. Vợ chồng anh và con bị nhiều vết đạn, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện sức khỏe của anh Be và chị Bel đã ổn định, riêng cháu Đinh Liết mới 1 tháng tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vì vết đạn gây chấn thương sọ não, xuất huyết não.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng Công an xác minh làm rõ.



VĂN NGỌC