Ia Pa: Tổ chức hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân"

(GLO)- Ngày 16-12, Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), Công an huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tham dự hội nghị có hơn 150 người dân trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an huyện Ia Pa cho biết: Năm 2020, trật tự an toàn xã hội địa bàn huyện được giữ vững. Trong năm, toàn huyện xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự, làm bị thương 7 người, thiệt hại về tài sản do tội phạm gây ra khoảng 950 triệu đồng. Tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Quang cảnh hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân". Ảnh: Vũ Chi

Cũng tại hội nghị, người dân đã thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, hạn chế liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở cơ sở như: tình trạng thanh niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu; tình trạng tranh chấp đất đai còn nhiều… Đồng thời, người dân cũng nêu thắc mắc liên quan đến quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet.

Những ý kiến của người dân được lãnh đạo Công an huyện tiếp thu, giải trình tại hội nghị. Lãnh đạo công an huyện đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

VŨ CHI