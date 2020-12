Hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Gia Lai và Công ty Bảo hiểm Xuân Thành tổ chức chương trình “Mùa đông yêu thương” nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con ở xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, Gia Lai).





Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông trao quà cho bà con tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa. Ảnh: Nguyễn Thanh

Hà Đông là một xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa, để chia sẻ với những khó khăn

của bà con các đơn vị đã quyên góp và trao tặng 1.200 chiếc áo ấm (gồm áo mới và áo đã qua sử dụng) cùng 50 phần quà. Hoạt động từ thiện nhằm gắn kết tình cảm giữa nhân dân, chính quyền địa phương với cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông và các đơn vị.



Những năm qua, xã Hà Đông được quan tâm của lãnh đạo cấp trên, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, phần lớn bà con tại các thôn, làng nhận thức còn hạn chế, nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất chưa đổi mới; mặt khác điều kiện tự nhiên, khí hậu không thuận lợi đẫn đến việc phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.



Những phần quà ý nghĩa giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, ý nghĩa giúp bà con vững tin trong cuộc sống, chấp hành tốt chủ trưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chung tay đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự và phấn đấu phát triển kinh tế từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no.

NGUYỄN THANH