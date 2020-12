Công an TP HCM truy nã giám đốc công ty bất động sản Nam Việt Homes

Với thủ đoạn quảng cáo, thông tin gian dối, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes đã lừa ký hợp đồng nhận cọc mua đất nền của nhiều người ở các dự án "ma" Civitas Linh Đông, Heart Land Tân Hóa rồi bỏ trốn.





Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt là Công ty Nam Việt Homes) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Công an TP HCM xác định Phạm Ngọc Anh là giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của Công ty Nam Việt Homes, đã quảng cáo, tung thông tin không có thật về pháp lý thửa đất ở đường Kha Vạn Cân (khu phố 5, phường Linh Đông, quận Thủ Đức), đang tiến hành lập dự án với tên gọi Civitas Linh Đông.





Chân dung giám đốc Công ty Nam Việt Homes



Ngoài ra, Nam Việt Homes còn thông qua công ty môi giới bất động sản B.L rao bán đất nền dự án Civitas Linh Đông. Công ty B.L phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, với nội dung dự án đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6-2018.



Nhiều khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua nền với Công ty Nam Việt Homes. Sau khi đặt cọc xong, khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo, rao bán; liên hệ với chủ đầu tư thì mất liên lạc.



Với thủ đoạn tương tự, Công ty Nam Việt Homes còn thực hiện dự án ảo với tên gọi Heart Land Tân Hóa tại Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM).



Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu Phạm Ngọc Anh đến Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP tại địa chỉ 674 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, hoặc cơ quan công an gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.



Ai phát hiện Phạm Ngọc Anh, đề nghị liên hệ điều tra viên Phạm Duy Khánh - Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP HCM, điện thoại: 0939786888.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)