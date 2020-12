Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku truy tìm người liên quan đến tố giác về tội phạm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang thụ lý điều tra tố giác về tội phạm của ông Phạm Kim Thoại (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Đống Đa, TP. Pleiku) đối với bà Phạm Thị Luận (SN 1958, trú tại nhà số A13, khu chung cư Lê Lợi, TP. Pleiku) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2014, tại TP. Pleiku theo Quyết định phân công số 199 ngày 18-8-2020 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku.

Kết quả điều tra xác định:

Năm 2014, ông Thoại nhờ bà Luận xin cho chị Lê Thị Hồng (SN 1991, trú tại 32 Wừu, tổ 9, thị trấn Kbang) vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Kbang với số tiền 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bà Luận không xin việc làm theo thỏa thuận; ông Thoại nhiều lần yêu cầu bà Luận trả lại tiền nhưng đến nay không trả mà bỏ đi khỏi địa phương; nhận thấy bà Luận lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ông Thoại làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã triệu tập nhiều lần, nhưng bà Luận không chấp hành làm việc. Hiện nay bà Luận không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không thông báo cho chính quyền địa phương nơi đăng ký cư trú biết.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên khách quan, toàn diện và triệt để theo quy định của pháp luật; căn cứ Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 12 Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku yêu cầu bà Luận có mặt làm việc tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku; đồng thời nếu có ai biết thông tin gì về người liên quan đến tố giác tội phạm thì nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku theo điện thoại của điều tra viên Nguyễn Trường Quang, số ĐT: 0989793456 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.