Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku: Thông báo về việc tìm bị hại trong vụ việc cố ý gây thương tích

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku hiện đang tiến hành điều tra xác minh, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm vụ: Cố ý gây thương tích, xảy ra vào ngày 7-9-2020 tại số 54 Nguyễn Đường, phường Ia Kring, TP. Pleiku.

Quá trình giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku xác định bị hại là anh Phạm Bá Duy Tân (SN 2000, trú tại thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông). Hiện tại, anh Tân không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku yêu cầu anh Phạm Bá Duy Tân có mặt tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku để làm việc. Ai biết anh Tân đang ở đâu xin thông báo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku theo địa chỉ: Số 11, đường Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra (hoặc liên hệ: Đồng chí Lã Trung Nguyên thuộc Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Pleiku, điện thoại: 0762766598 ).