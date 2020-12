Bị truy nã vẫn đi chơi Noel

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Linh Vương (SN 1998, trú tại thôn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Vương là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku truy nã về tội “Môi giới mại dâm” vào ngày 8-12-2020.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Trần Thị Diệu Trúc (SN 1994, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai) thuê nhà nghỉ V.A. tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku để cho 4 đối tượng nữ hành nghề mại dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP. Pleiku. Trúc thuê Vương và Bùi Ngọc Tiến (SN 2003, trú tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng để chở các đối tượng hành nghề mại dâm khi có khách liên hệ.

Đối tượng Vương bị bắt khi đang trốn lệnh truy nã. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày 3-9-2020, Công an TP. Pleiku đã triệt phá tụ điểm trên. Qua đó đã bắt giữ Trúc và Tiến, riêng Vương bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trúc, Tiến và Vương về hành vi môi giới mại dâm.

Trong quá trình lẩn trốn lệnh truy nã, tối 24-12, Vương trở về địa phương và đi chơi Noel tại nhà thờ Tiên Sơn thuộc thôn 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku. Khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng tại đây.

VĂN NGỌC