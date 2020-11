Xuất hiện nhiều loạt ma tuý tổng hợp mới với các tên gọi "mỹ miều"

Nhiều loại ma tuý tổng hợp mới, với nhiều cái tên mỹ miều như Đông trùng, Nước thơm, Tem giấy, Nấm ma thuật, Nước xoài… nhắm tới đối tượng thanh thiếu niên.



Ma túy “Nước vui” có xuất xứ từ Trung Quốc, thành phần giống với một số ma túy tổng hợp phổ biến hiện nay và tồn tại dưới dạng lỏng. Ảnh: Tú Nhàn.





Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, C04 (Bộ Công an) cho biết, những năm gần đây ở nước ta xuất hiện các loại ma túy tổng hợp (MTTH).



MTTH là những chất ma túy được tổng hợp hoàn toàn bằng các phương pháp hóa học, từ nguyên liệu ban đầu là các tiền chất, hóa chất. Do vậy MTTH rất đa dạng và luôn thay đổi về hình thức, mẫu mã, tác dụng kích thích để cuốn hút người chơi.



Đặc biệt, vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều loại MTTH ở dạng bột, nước; dạng tinh thể như ke, đặc biệt là MTTH dạng tinh thể, giống như Phèn chua, đường phèn, người sử dụng thường gọi hàng đá, với tỷ lệ hàm lượng cao từ 80 - 90% là ma túy nguyên chất.



Theo C04, MTTH được “biến tướng”, “núp bóng” với nhiều cái tên mỹ miều như Đông trùng, Nước thơm, Tem giấy, Nấm ma thuật, Nước xoài,…



Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thường xuyên nắm tình hình, cập nhật thông tin, nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Chính phủ đưa vào danh mục quản lý.



Đến ngày 15.5.2018, C04 đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP đưa vào quản lý 515 chất ma túy và 44 tiền chất. Gần đây nhất, ngày 29.5.2020, với Nghị định số 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73 đưa vào quản lý tổng cộng 540 chất ma túy và 57 tiền chất.



Theo C04, công tác tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy nói chung, MTTH nói riêng được tăng cường đến các tầng lớp nhân dân; trong đó, chú trọng nhất là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.



Bởi vì, còn rất nhiều các em, các cháu còn ngộ nhận về tác hại của MTTH, họ cho rằng sử dụng MTTH ít gây tác hại và khó gây nghiện, thích thì chơi.



C04 đánh giá, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc thanh thiếu niên, người nghiện ma túy, đối tượng phạm tội lợi dụng các vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ,… để mua bán, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các loại MTTH.



Theo đó, C04 đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền tác hại của ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng để người dân, nhất là thanh thiếu niên biết về tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy cũng như phòng ngừa việc sản xuất trái phép MTTH.



Bên cạnh đó, lực lượng Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa, thông tin và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các địa điểm vui chơi, giải trí nhằm ngăn ngừa tội phạm lợi dụng chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy theo tinh thần Chỉ thị 17/CP-TTg ngày 25.5.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong vũ trường, quán bar, nhà hàng, karaoke,…



