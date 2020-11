Cảnh giác với đạo chích ôtô xe máy "vào mùa"

Đã thành thông lệ, thời điểm cuối năm thường là lúc mà dân "hai ngón" tăng cường hoạt động. Ngoài những đạo chích chuyên đột nhập vào cơ quan công sở hoặc nhà dân, có những đối tượng chỉ nhắm đến phương tiện ôtô hay xe gắn máy vì thứ tài sản này người dân thường hay hớ hênh, mất cảnh giác...



Hai tên trộm tham lam Quang và Cường. Ảnh: Công an cung cấp.



Những chiếc xe hơi "bỗng dưng" biến mất



Ngoài việc là một phương tiện giao thông sang chảnh, xe hơi cũng là một thứ tài sản có giá trị. Có lẽ vì thế, thời gian gần đây, địa bàn một số quận, huyện của TP.Hà Nội liên tục xảy ra tình trạng mất cắp xe ôtô.



Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hà Nội, trên địa bàn thành phố (TP), tình trạng trộm cắp ôtô đang có diễn biến phức tạp. Có huyện, chỉ trong vòng một tuần xảy ra đến hai vụ mất trộm ôtô. Sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng cũng đã khám phá ra được một số vụ. Điển hình như:



Cuối tháng 9.2020, Công an xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm) nhận được đơn trình báo của anh Đ.V.C (trú tại xã Bát Tràng) về việc tối 22.9, anh để ôtô bán tải nhãn hiệu Chevrolet Colorado ở ngõ 205, đường Giang Cao, Bát Tràng rồi về nhà. Trưa hôm sau, anh C tá hỏa khi phát hiện xe đã bị mất trộm. Trên xe còn có số tiền hàng trăm triệu đồng anh vừa đi nhận từ khách hàng.



Tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Phòng CSHS tổ chức điều tra. Qua rà soát thông tin, cơ quan Công an phát hiện đối tượng gây án dường như có chìa khóa "thửa", đã chui vào xe khá dễ dàng. Từ thông tin của anh C (đã mua xe qua một đời chủ), cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng Phạm Việt Hải (SN 1976, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) - là chủ cũ của chiếc xe để làm việc.



Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận hơn một năm trước, đối tượng đã vay ngân hàng để mua chiếc ôtô trên và sử dụng đến tháng 3.2020 thì cầm cố cho anh C. Sau đó, Hải bán đứt vì không đủ khả năng chi trả. Tuy nhiên, Hải không giao hết chìa khóa mà giữ lại một chìa khóa dự phòng. Đến tháng 9.2020, thông qua mạng xã hội, Hải quen biết một số nam thanh niên chuyên mua bán xe "nhảy" nên đã nảy sinh ý định ăn trộm chiếc xe đã cầm cố.



Hải dành thì giờ tăm tia, chờ đến rạng sáng 23.9 khi thấy chiếc xe đỗ ở bên ngoài không có người trông giữ, Hải lập tức dùng chìa khóa đột nhập vào xe rồi lái thẳng một mạch về tỉnh Nghệ An để bán. Tuy nhiên, do không thống nhất được giá cả nên đối tượng mang xe đi cầm cố lấy 250 triệu đồng.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Việt Hải về tội "Trộm cắp tài sản".



Còn nhớ cuối tháng 8.2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng xảy ra vụ trộm ôtô hy hữu. Ngày 25.8.2020, chị Nguyễn Thị N (thường trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy) đến Công an phường Trung Hòa với vẻ hoang mang. Chị N cho biết, buổi chiều cùng ngày, chị ra sân chung cư thuộc địa bàn phường Trung Hòa thì giật mình, toát mồ hôi khi phát hiện chiếc ôtô mang nhãn hiệu Toyota Land Cruiser BKS 30A-27xxx của chị đã "không cánh mà bay". Cùng lúc, anh Vũ Viết T (trú tại phường Trung Hòa) cũng trình báo chiếc xe Gentra BKS 30A-49xxx của anh cũng đã biến mất.



Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP tổ chức lực lượng điều tra truy bắt đối tượng gây án. Với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm rất lớn, chỉ chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Hoàng Phi Long (SN 1985, ở xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất), thu hồi 2 chiếc xe tang vật.



Mới đây, địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng xảy ra một vụ trộm cắp ôtô trị giá vài trăm triệu đồng. Theo đơn trình báo của bị hại, đêm 31.10.2020, anh L.H.K (SN 1995 trú tại Văn Chấn, Yên Bái) điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Kia RIO màu trắng, BKS: 31A-09xxx đỗ tại ngõ 180 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để lên nhà bạn chơi. Sáng hôm sau, anh K xuống lấy xe thì giật mình khi phát hiện chiếc xe đã "không cánh mà bay". Được biết, chiếc xe trên do anh K mua trả góp của một ngân hàng với giá 400 triệu đồng. Công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương tổ chức điều tra.





Hoàng Phi Long cả gan thuê xe cứu hộ để trộm xe Land Cruise mang đi bán. Ảnh minh họa



Hàng loạt đạo chích xe máy sa lưới



Đầu tháng 8.2020, Công an phường Long Biên (quận Long Biên) tiếp nhận đơn trình báo của một số bị hại cho hay, vào đêm 11.8, tài sản của họ là bốn chiếc xe máy để tại sân dãy nhà trọ đã biến mất.



Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an quận Long Biên phối hợp với Đội Kỹ thuật hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, tổ chức điều tra. Qua rà soát camera, cơ quan Công an xác định, khoảng 2 giờ sáng ngày 11.8, có hai nam thanh niên nghi vấn đi bộ vào số 8 ngõ 38, phố Tư Đình, phường Long Biên để trộm cắp tài sản... Với các thông tin đã thu thập, trinh sát xác định đối tượng gây án còn rất trẻ, lại thông thuộc địa bàn quận Long Biên.



Tiến hành rà soát tại các khu vực bến xe, khu vực công cộng, tổ công tác phát hiện đối tượng nghi vấn là Phùng Trung Nam (SN 2005, đăng ký hộ khẩu tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây) tại khu vực bến xe Gia Lâm, sau đó đưa về trụ sở. Tiếp đó, cơ quan Công an đã bắt thêm 5 đối tượng khác có liên quan.



Theo tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an, thời gian gần đây, Nam bỏ nhà đi lang thang. Trong quá trình chơi ở quán Internet, đối tượng quen biết với “Thanh” (tên thật là Ngô Xuân Trường) - đối tượng không có công việc làm, nghiện game, chơi ma túy và tham gia vào đường dây trộm cắp tài sản.



Khoảng 2 giờ ngày 11.8, Trường và Nam bắt taxi đi đến khu vực phố Tư Đình, phường Long Biên. Trong khi quan sát, hai đối tượng phát hiện thấy nhà số 8 ngõ 38, phố Tư Đình để nhiều xe máy trong sân nhưng không khóa cửa đã nảy ý định trộm cắp tài sản. Hai đối tượng lẻn vào bên trong dắt những chiếc xe trên ra phá khóa rồi mang đi tiêu thụ.



Mở rộng điều tra, ngoài trộm những chiếc xe trên, Nam và Trường còn lấy trộm một chiếc xe máy Honda Dream ở dốc ga phường Thượng Thanh rồi bán với giá 500.000 đồng. Ngày 10.8, Nam và Trường trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave tại ngõ 264 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên rồi bán 2,2 triệu đồng...



Ngoài ra, các đối tượng khai nhận gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản khác, bán cho các đối tượng ở chợ xe máy ở khu vực quận Cầu Giấy và trên mạng xã hội với giá rẻ.



Mới đây, Công an quận Cầu Giấy cũng tóm được tên một trộm tham lam là Trần Duy Quang (SN 1995, thường trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).



Trước đó, Quang có người yêu thuê trọ ở ngõ 61, phố Phùng Chí Kiên (quận Cầu Giấy). Trong thời gian yêu nhau, Quang đã sao được một chiếc chìa khóa ra vào của tòa nhà nơi người yêu mình đang thuê trọ. Mọi hoạt động cũng như quy luật sinh hoạt của những người trọ trong tòa nhà đều được Quang nắm chắc.



Sáng 11.10, do quá "khát" tiền, Quang đã nhờ đối tượng Lê Xuân Cường (SN 1994, trú tại quận Đống Đa) chở đến khu nhà trọ của người yêu để "mò mẫm". Khi đến đầu ngõ, Cường thả Quang xuống để vào khu nhà trọ trộm cắp, còn bản thân mình đứng ở ngoài cảnh giới. Quang dùng chìa khóa mở cổng và nhanh tay trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha của anh Cù Tuấn Anh. Do không mở được chìa khóa điện nên Quang dắt chiếc xe ra đầu ngõ để cùng Cường đẩy về phố Đội Cấn tìm thợ phá khóa.



Chiều cùng ngày, Quang và Cường bàn nhau lên mạng xã hội rao bán xe. Chiếc xe này được Cường bán với số tiền hơn 11 triệu đồng và cả hai chia nhau ăn tiêu hết.



Ngày 13.10, anh Cù Huy Tuấn có lên mạng tìm mua xe để thay thế cho chiếc xe bị mất cắp. Khi thấy chiếc xe của mình bị rao bán trên mạng, anh Tuấn đã hỏi mua lại và bí mật trình báo cơ quan Công an. Dù đã bán sang tay người khác, song vì tham lam nên Quang, Cường đã tìm cách mua lại chính chiếc xe trộm cắp bán trước đó để bán lại cho anh Tuấn với giá cao hơn. Khi các đối tượng mang xe đến điểm hẹn rao bán lại cho anh Tuấn thì bị cơ quan Công an phát hiện, xử lý.



Theo Tiến Đoàn – Anh Huy (LĐO)