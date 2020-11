Cảnh báo lừa đảo mua bán bất động sản giá rẻ

Ngày 7.11, Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hợp đồng đặt cọc, mua bán bất động sản (BĐS) trên địa bàn.



Công an cảnh báo hiểm họa chết người từ bả chó hình kẹo mút

Công nhân căng băng rôn tố lừa đảo và đòi lại tiền tại trụ sở Công ty CP xây dựng và phát triển địa ốc Ba Thành Phát - ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG



Theo Công an TX.Tân Uyên, lợi dụng nhu cầu mua đất nền, nhà ở... của người dân với giá rẻ nhưng không tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến BĐS, các đối tượng lừa đảo mặc dù không đứng tên quyền sử dụng đất (tức không có đất) nhưng tự vẽ, in các sơ đồ phân lô (đất nền) để quảng cáo, chào bán, sau đó nhận tiền đặt cọc rồi bỏ trốn.



Đồng thời, thông qua mối quan hệ từ trước, các đối tượng tạo lòng tin cho người mua là đang kinh doanh ngành nghề môi giới BĐS để huy động vốn, vay mượn tiền...; sau khi chiếm đoạt được tài sản thì tuyên bố mất khả năng chi trả và bỏ trốn. Điển hình như Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới BĐS Gia Kỳ (P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên) đã lừa đảo hơn 1,3 tỉ đồng thông qua hình thức ký kết hợp đồng đặt cọc mua, bán đất nền.



Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã tiếp nhận trên 30 đơn thư tố giác về “dự án ma” của Công ty CP xây dựng và phát triển địa ốc Ba Thành Phát (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Trước đó, hàng trăm người chủ yếu là công nhân lao động do bị lôi kéo mua đất giá rẻ nên đã đặt cọc mua đất của công ty này tại “dự án Thành Phát City 1” ở xã Lai Hưng (H.Bàu Bàng, Bình Dương), nhưng cuối cùng không được bàn giao đất và dự án không có thật.

Theo ĐỖ TRƯỜNG (thanhnien)