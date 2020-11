Anh nông dân trả lại ví da chứa 18 triệu đồng cho người đánh mất

Nhặt được ví của người lạ, bên trong có 18 triệu đồng và giấy tờ tùy thân, anh Đinh Văn Xem (một nông dân ở tỉnh Bình Định) đã tìm cách trao trả cho người đánh rơi.





Ngày 24/11, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã ký Quyết định khen thưởng anh Đinh Văn Xem (ở xã An Trung, huyện miền núi An Lão), vì anh này nhặt được số tiền lớn và trả lại cho người mất.



heo hồ sơ vụ việc, cuối tháng 10, trên đường đi làm rẫy về đến thôn 6 (xã An Trung), anh Xem nhặt được một ví da, kiểm tra bên trong có 18 triệu đồng và giấy tờ tùy thân mang tên anh Trần Đình Thuận (ở xã An Hòa, huyện An Lão). Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh Xem không tham số tiền nhặt được, mà đến Công an xã An Trung giao nộp và nhờ tìm người bị mất để trả lại.



Ngay trong ngày, Công an xã An Trung, huyện An Lão đã liên hệ được với anh Trần Đình Thuận để trả lại toàn bộ số giấy tờ, cũng như tiền bị mất.

