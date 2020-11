10 năm xử không xong 1 vụ chiếm đất công

Dù UBND tỉnh Bình Định liên tục ra hàng chục văn bản chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công của một chủ doanh nghiệp, nhưng từ năm 2013 đến nay UBND huyện Phù Mỹ vẫn không xử lý dứt điểm.



Nhà kho của Công ty TNHH Linh Thơ vi phạm trong xây dựng và lấn chiếm đất đai - Ảnh: LÂM THIÊN



Hai công trình vi phạm này là của ông Nguyễn Thế Thơ - phó giám đốc Công ty TNHH Linh Thơ (do vợ ông Thơ làm giám đốc) tại thị trấn Phù Mỹ, cách trụ sở UBND huyện Phù Mỹ chỉ chừng 100m.



Xây dựng không phép, lấn chiếm đất công



Theo hồ sơ do Sở Xây dựng Bình Định cung cấp, năm 2010 ông Thơ cho xây dựng nhà kho của Công ty TNHH Linh Thơ có các vi phạm như: lấn chiếm đất công và công trình công cộng, xây dựng không phép và sai nội dung giấy phép.



Thanh tra Sở Xây dựng khi đó đã xử phạt hành chính nhưng chủ công trình không những không chấp hành mà tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng.



Năm 2011, làm việc với Công an tỉnh Bình Định, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ cam kết phối hợp với Sở Xây dựng để chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, phúc tra và có biện pháp xử lý kiên quyết vụ việc này.



Theo báo cáo của UBND huyện Phù Mỹ hôm 14-9-2020, ông Thơ đã cho xây dựng nhà kho tăng gần 39m2, phần đất lấn chiếm là đất quy hoạch mương thoát nước.



Sai phạm của việc xây nhà kho của Công ty TNHH Linh Thơ chưa xử lý xong thì năm 2016, ông Thơ chuyển nhượng thửa đất đối diện nhà kho này và xây nhà ở. Báo cáo cho thấy công trình này cũng có một phần xây dựng không phép, lấn chiếm đất nhà nước.



Từ năm 2013 đến nay, có đến 4 phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký hàng chục văn bản chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ xử lý dứt điểm vi phạm của hai công trình nêu trên. Tuy nhiên, hiện huyện Phù Mỹ vẫn chưa xử lý dứt điểm.



Ngày 14-9-2020, ông Trần Châu - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - ký công văn giao Sở Nội vụ chủ trì, xem xét trách nhiệm của UBND huyện Phù Mỹ trong việc chậm xử lý, không báo cáo cho UBND tỉnh liên quan đến việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của ông Thơ.



Vi phạm nhỏ?



Ông Đặng Thành Trưng - chánh Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định - cho biết trước đây sở có ban hành các quyết định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng của ông Thơ.



Tuy nhiên, từ năm 2013, trong cuộc họp liên ngành thống nhất giao toàn bộ cho UBND huyện Phù Mỹ xử lý sai phạm "trọn gói" cả xây dựng và đất đai.



"Chúng tôi cũng thấy rất kỳ lạ là vì sao một người dân vi phạm rất lâu như vậy, tỉnh liên tục chỉ đạo nhắc nhở mà huyện lại không xử lý dứt điểm" - ông Trưng nói.



Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Hữu Duy - phó chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ - thừa nhận việc xử lý vi phạm của ông Thơ chậm, trải qua ba "đời" chủ tịch huyện là có bất thường.



Khi được hỏi liệu lãnh đạo huyện có khó khăn hay nể nang gì không, ông Duy nói: "Giai đoạn trước tôi không rõ, nhưng tôi thì dứt khoát không nể nang gì". Tuy nhiên, bản thân ông Duy làm phó chủ tịch huyện gần 5 năm qua nhưng cũng không xử lý dứt điểm vụ việc này.



Báo cáo mới nhất do ông Duy ký gửi UBND tỉnh Bình Định cũng cho thấy có sự chậm trễ xử lý. Cụ thể là thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 13-1-2020, nhưng đến ngày 11-6-2020 UBND huyện Phù Mỹ mới thành lập tổ công tác xử lý vi phạm đối với ông Nguyễn Thế Thơ.



Và hơn 3 tháng sau, ngày 14-9-2020, UBND huyện mới có báo cáo cho tỉnh kết quả kiểm tra. Trong báo cáo này, UBND huyện Phù Mỹ xác định ông Thơ có lấn chiếm đất cả hai công trình gần 47,5m2 nhưng đề xuất cho tồn tại và thu tiền sử dụng đất.



Theo ông Duy, ông Thơ có lấn đất nhưng "không đáng kể, không ảnh hưởng gì đến quy hoạch, công trình công cộng".



"Lẽ ra việc vi phạm phải xử lý ngay từ đầu nhưng các giai đoạn trước chậm xử lý, giờ người ta xây dựng nhà kiên cố xong rồi, vô dỡ khó quá. Nếu vi phạm nhiều, đất có tranh chấp thì sẵn sàng cưỡng chế, lập lại trật tự, nhưng đây cái nhà 123m2 vi phạm chỉ 8,5m2. Giờ lỡ rồi..." - ông Duy phân trần. Dù vậy, ông nói sắp tới sẽ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm "từ dưới lên" khi để xảy ra việc chây ì xử lý này.



Lãnh đạo tỉnh rất bức xúc



Ông Trần Châu - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết lãnh đạo tỉnh rất bức xúc khi một vụ việc kéo dài nhiều năm, UBND tỉnh chỉ đạo liên tục nhưng UBND huyện Phù Mỹ chây ì xử lý.



"UBND tỉnh lập một tổ kiểm tra thực thi công vụ do giám đốc Sở Nội vụ làm tổ trưởng, kiểm tra vụ việc chậm xử lý này. Qua đó đề xuất cho tỉnh hướng xử lý những ông chây ì, không chịu làm. Nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì xử lý kỷ luật, không thể để dư luận không tốt và kỷ cương pháp luật không đảm bảo kéo dài như thế được" - ông Châu khẳng định.

Theo DUY THANH - LÂM THIÊN (TTO)