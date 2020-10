TP. Pleiku: Va chạm xe máy, 2 người bị thương nặng

(GLO)- Khoảng 15 giờ ngày 24-10, tại đường Phan Đình Phùng (đoạn giao nhau với đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy khiến 2 người bị thương nặng.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Phương

Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 81B2-486.93 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông theo hướng từ ngã ba Hoa Lư về đường Nguyễn Đình Chiểu, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 92H1-4619 do một một người đàn ông điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến 2 xe máy bị hư hỏng nặng, 2 người đàn ông ngã xuống đường, bị thương nặng và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an TP. Pleiku đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

HÀ PHƯƠNG