Súng cướp cò, nam thanh niên trúng 13 mảnh đạn tử vong tại chỗ

Hồ Văn Nhưng trượt chân làm súng văng ra và cướp cò khiến người đi cùng trúng 13 mảnh đạn, tử vong tại chỗ.





Sáng 30/9, Hồ Văn Nhưng (xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) đã đến cơ quan công an trình báo vụ súng săn cướp cò làm một người tử vong.



Khai báo với cơ quan công an, Hồ Văn Nhưng cho biết, sáng 30/9, Nhưng mang súng bắn đạn ria mua qua mạng vào rừng xã Trà Thủy săn khỉ. Trên đường đi, Hồ Văn Nhưng gặp Hồ Văn Minh (sinh năm 1991, xã Trà Thủy) đang làm rẫy. Minh xin đi theo để chỉ cho Hồ Văn Nhưng vị trí bầy khỉ trú ngụ.



Trên đường đi, Nhưng trượt chân ngã làm súng văng ra và cướp cò. Súng nổ khiến Minh trúng đạn tử vong tại chỗ. Quá hoảng sợ, Hồ Văn Nhưng vứt súng rồi đến cơ quan công an trình báo.





Hồ Văn Nhưng khai nhận do trượt chân nên súng cướp cò khiến người đi cùng trúng đạn và tử vong tại chỗ (Ảnh: T.X)



Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định Minh trúng 13 mảnh đạn súng ria vào tay và vùng ngực gây thủng phổi dẫn đến tử vong.



Cơ quan công an đã tạm giữ Hồ Văn Nhưng để tiếp tục điều tra vụ việc.



Tại Quảng Ngãi, tình trạng sử dụng súng săn trái phép gây chết người vẫn còn xảy ra. Gần đây nhất là vụ kê súng săn vào đầu bạn rồi bóp cò "cho vui" khiến 1 người tử vong, xảy ra vào tháng 3/2020.



Theo đó, trong lúc nhậu, Phạm Tấn Dũng (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) lấy khẩu súng bắn chim ra ngắm thử rồi kê súng vào đầu bạn nhậu. Ngỡ súng không còn đạn nên Dũng bóp cò. Tuy nhiên, súng còn đạn và phát nổ khiến Hậu trọng thương và tử vong sau đó.



Theo Quốc Triều (Dân trí/Dân Việt)