Gia Lai: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29-10

(GLO)- Trưa 28-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai tiếp tục ban hành công văn về việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 29-10 do bão số 9 diễn biến phức tạp.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tại Công điện số 1253/CĐ-BGDĐT ngày 27-10-2020 về tình hình bão số 9, Sở GD-ĐT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29-10.

Các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt cho học sinh nghỉ học trong ngày 28-10. Ảnh: Mộc Trà

Cùng với đó, Sở cũng yêu cầu các đơn vị tập trung đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên, đặc biệt là vùng tâm bão đi qua; lên phương án đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, sách giáo khoa và dụng cụ học tập; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra và kịp thời báo cáo về Sở GD-ĐT.

MỘC TRÀ