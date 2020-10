Gia Lai: Phê duyệt Dự án "Giảm tốc độ - Trường học an toàn"

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 8-10-2020 về phê duyệt tiếp nhận Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn 2 do Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIPF) tài trợ.



Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An TP. Pleiku nghe tuyên truyền phổ biến về an toàn khi tham gia giao thông trong giờ chào cờ đầu tuần. Ảnh: Thanh Nhật



Theo đó, Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” giai đoạn 2 triển khai ở các trường giáo dục cấp tiểu học tại thành phố Pleiku, trong thời gian từ nay đến tháng 3-2022. Nguồn vốn thực hiện là nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (Quỹ Botnar-Thụy Sỹ), tương đương 422.230 USD (khoảng 9,8 tỷ đồng Việt Nam) cùng kinh phí phân bổ cho Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai để thực hiện hợp phần cải tạo hạ tầng đường bộ theo Dự án này là 79.168 USD (khoảng hơn 1,8 tỷ đồng Việt Nam).



Mục tiêu Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn 2 nhằm cải tạo cơ sở hạ tầng và quy định tốc độ tối đa cho phép tham gia giao thông trên đường bộ, đoạn qua khu vực các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Pleiku vào ngày học sinh đến trường, trong các giờ cao điểm học sinh đến trường và tan trường. Nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh và cộng đồng về an toàn giao thông, giảm tốc độ tại khu vực trường học, tác động thay đổi thái độ hành vi của những người tham gia giao thông về giảm tốc độ khu vực trường học. Triển khai mô hình “Khu vực trường học an toàn tại thành phố Pleiku”, tổ chức giảng dạy thí điểm giáo trình điện tử an toàn giao thông tại các trường học tham gia dự án. Gia tăng sự cam kết thắt chặt bắt buộc thực hiện việc giảm tốc độ tại khu vực trường học, nhắc nhở xử lý vi phạm về tốc độ, giảm thiểu các ca chấn thương và tử vong do tai nạn giao thông tại khu vực trường học...

THANH NHẬT