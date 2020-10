Bình Định: Xử lý bãi cát lậu ngang nhiên hoạt động ở Tuy Phước

Từ tháng 6.2020 cho đến nay, tại xã Phước Hòa (H.Tuy Phước, Bình Định) xuất hiện một điểm tập kết cát lậu ngang nhiên hoạt động và phát sinh tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường…



Lạ lùng "núi" cát lậu ở xã biên giới, chính quyền không hề biết

Bãi cát sau vườn nhà bà Trần Thị Bạch Mai - ẢNH: MINH LÊ



Ngày 4.10, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hòa (H.Tuy Phước, Bình Định), cho biết sau khi ghi nhận ý kiến phản ảnh của người dân, chính quyền xã này đang xử lý bãi cát lậu trên địa bàn xã.



Theo phản ánh của người dân, từ tháng 6.2020 cho đến nay, tại thôn Tùng Giản (xã Phước Hòa) có một điểm tập kết cát xây dựng không phép ngang nhiên hoạt động và phát sinh tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường; thậm chí một số nhà dân bị xuống cấp, tường nhà bị nứt do xe chở cát qua lại gây dư chấn.



Ông Nguyễn Minh (57 tuổi), một hộ dân sống bên điểm tập kết cát, cho biết: “Nhà tui ở sát bên bãi cát, họ hoạt động suốt ngày đêm, máy múc, xe chở cát ra vào nổ máy rầm trời. Nhất là lúc 1 - 2 giờ sáng, tiếng xe tải gầm rú, bửng phía sau xe tải va đập ầm ầm không ai ngủ được; còn ban ngày cát bay mịt mù không ai dám mở cửa hết”.



Việc xe chở cát có tải trọng trên 40 tấn liên tục vào ra điểm tập kết cát đã làm cho một số nhà dân bị nứt tường, gây nguy cơ mất an toàn. Bà Nguyễn Thị Thu Sương (50 tuổi, ở đội 19), than thở: “Cứ mỗi lần xe chở cát vào đổ cát là nhà tui cứ rung lắc, giờ vách tường hở toác kéo dài từ trước ra sau. Nếu kéo dài, chúng tôi không sống nổi”.





Tường nhà bà Sương bị nứt - ẢNH: MINH LÊ





Qua quan sát, bãi tập kết cát nằm phía sau một nhà dân rộng đến vài ngàn mét vuông, đang chứa hàng ngàn mét khối cát xây dựng. Điều đáng nói là tuy nằm sát vách nhà dân nhưng bãi cát không hề có tường rào che chắn, mỗi khi có gió là bụi mù mịt làm cho không khí xung quanh luôn trong tình trạng ô nhiễm.



Theo ông Nguyễn Tấn Hùng, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của người dân thôn Tùng Giản, UBND xã Phước Hòa đã thành lập tổ kiểm tra, xác nhận điểm tập kết cát trên nằm bên trong vườn nhà của bà Trần Thị Bạch Mai. Bà Mai cho ông Lý Văn Thọ (ở xã Phước Quang, H.Tuy Phước) thuê để lập thành điểm kinh doanh cát xây dựng. Thế nhưng vào thời điểm kiểm tra, ông Thọ không có giấy phép kinh doanh.



“UBND xã Phước Hòa đã đề nghị ông Thọ chấm dứt hoạt động tập kết cát lậu, đồng thời hướng dẫn làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và đánh giá tác động môi trường. Nếu bãi cát này vẫn tiếp tục hoạt động, UBND xã sẽ đề nghị UBND H.Tuy Phước, Phòng TN-MT huyện kiểm tra, xử lý theo pháp luật”, ông Hùng nói.

Theo MINH LÊ (thanhnien)