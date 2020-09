Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(GLO)- Tại Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020, 5 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 54 tập thể và cá nhân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, giao kết thi đua, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, chú trọng tuyên truyền biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa phải) tiếp nhận ủng hộ của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật Theo đó, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, nhân dân ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất và ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một trong những kết quả nổi bật là MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động vì người nghèo, gắn với phát huy hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhờ làm tốt công tác vận động nên Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh huy động đạt 35,6 tỷ đồng, trong đó, nguồn trung ương là 2,6 tỷ đồng.

Từ các nguồn lực hỗ trợ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã giải ngân xây mới gần 650 căn nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa hơn 200 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đồng thời, triển khai nhiều nội dung hỗ trợ khác như: khám-chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, đuối nước.

Trước diễn biến của đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương và tỉnh về công tác phòng-chống dịch bệnh, cấp phát trên 25.000 tờ rơi tuyên truyền, đồng thời tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ của các tập thể, cá nhân với hơn 4,6 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa thiết yếu khác trị giá trên 600 triệu đồng.

Nhiều điển hình tiên tiến

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt gia đình, đầu tư sản xuất để cải thiện đời sống. Đồng thời, triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả như: trồng mít tại xã Kon Gang; nuôi gà sao tại xã Hnol; nuôi dê và dúi tại xã Hà Đông; trồng lúa nước tại xã Đak Sơ Mei; nuôi heo lai tại xã Hà Bầu và Hà Đông; mô hình canh tác dưới tán rừng tại các xã: Hải Yang, Hà Đông, Kon Gang... Qua đó, các mô hình đã góp phần ổn định đời sống và thay đổi nếp nghĩ, cách làm của nhiều hộ dân dân tộc thiểu số.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng các tập thể đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Nhật

Tại địa bàn khu vực biên giới, MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã tích cực phối hợp giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị. Ông Siu Thil-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ-cho hay: “Mặt trận Tổ quốc các xã biên giới luôn quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt gồm các già làng, trưởng thôn, người uy tín. Đồng thời, chú trọng phát động quần chúng và phổ biến pháp luật, giúp người dân nâng cao nhận thức và cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, phòng-chống vượt biên, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Ông Đinh Đang (người có uy tín ở làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê) là điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”. Mô hình trồng keo, bạch đàn, bắp và chăn nuôi bò đã đem lại cho gia đình ông nguồn thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động tại chỗ.

Tại TP. Pleiku, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 4 (phường Diên Hồng) cũng là một tập thể điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Ông Đào Nam Sơn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng-nhận xét: “Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 4 luôn đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị”

THANH NHẬT