Ia Grai: Ẩu đả vì tranh chấp đất

(GLO)- Vì tranh chấp lô đất, 2 gia đình hàng xóm ở làng Kom Ngó (xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lao vào đánh nhau để rồi cùng bị xử phạt về hành vi gây rối trật tự xã hội địa phương.

Ông Trương Văn Cường và con trai là Trương Văn Quốc (cùng trú tại làng Kom Ngó) vừa đến trụ sở Công an huyện Ia Grai nộp phạt 5 triệu đồng (mỗi người 2,5 triệu đồng). Trước đó, 2 người đã cự cãi, xô xát với vợ chồng ông Nguyễn Văn May (cùng làng Kom Ngó), gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội ở địa phương. Vợ chồng ông May cũng bị Công an huyện xử phạt hành chính với cùng hành vi và số tiền giống như cha con ông Cường.

Theo trình bày của ông Cường, năm 2002, ông được anh trai là Trương Minh Hùng tặng 1 lô rất rộng 750 m2 tại làng Kom Ngó. Năm 2006, thấy gia đình ông May không có nơi ở, ông Cường cho mượn đất để làm nhà ở trong thời hạn 10 năm (2006-2016). Việc cho mượn này chỉ nói miệng với nhau chứ không có giấy tờ gì làm bằng chứng. Khi hết thời hạn, ông Cường đến đòi lại nhưng ông May không chịu trả nên đã xảy ra tranh chấp.

“Khoảng 20 giờ ngày 22-2-2020, nhìn thấy vợ chồng ông May trong sân, tôi sang đề nghị trả lại đất. Tuy nhiên, vợ chồng ông May đã chửi rủa tôi rất thậm tệ. Tôi đã giải thích nhưng vợ chồng ông May cầm dao, cầm gậy đuổi đánh tôi. Nghe tiếng tôi kêu cứu, con trai tôi là Trương Văn Quốc từ bên nhà chạy sang can ngăn, nhưng vợ chồng ông May vẫn tiếp tục đánh đuổi buộc tôi phải tìm cách tự vệ. Xô xát làm 2 bên đều bị thương, một số đồ đạc bị hư hỏng. Công an xã Ia Chía, Công an huyện đã đến hiện trường lập biên bản, tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng ông May vẫn cố tình không trả lại đất, vẫn hăm dọa giết tôi”-ông Cường nói.

Liên quan đến sự việc này, ông May cho rằng đã mua lô đất nói trên với giá 12,5 triệu đồng từ tháng 2-2004 và trả tiền đầy đủ cho vợ ông Cường từ năm 2006. Đến nay, vợ ông Cường đã qua đời nên không có người đối chứng. Ông May cũng không có giấy tờ gì về việc mua bán hoặc liên quan đến lô đất này.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Lựu-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chía-cho biết: “Ông May không có giấy tờ gì, không có người làm chứng về việc nhận chuyển nhượng lô đất nói trên. Còn ông Cường thì có đơn xin đổi chủ sử dụng đất nhà ở do ông Trương Minh Hùng đứng đơn với nội dung xin chuyển đổi chủ sử dụng lô đất trên cho ông Nguyễn Công Sơn ở Đội 12 (Công ty 74), thuộc làng Kon Ngó (xã Ia Chía). Đơn này được ông Siu Preh-Chủ tịch UBND xã Ia Chía ký xác nhận ngày 26-3-2002. Nhưng do lúc đó, ông Sơn không đủ tiền mua nên giao dịch không thành. Xã đã nhiều lần hòa giải nhưng đều không thành. Vì vậy, cán bộ tư pháp xã đã hướng dẫn hai bên gửi đơn lên cấp trên để được giải quyết theo thẩm quyền”.

