Gửi trọn niềm tin vào Đại hội

(GLO)- Trong ngày diễn ra phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn khởi dõi theo và gửi trọn niềm tin vào sự thành công của Đại hội.

Sáng 28-9, không khí tại nhà ông Nguyễn Xuân Thành (tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) chộn rộn hơn hẳn ngày thường. Là bởi, những người bạn hưu trí của ông cùng tề tựu về đây dõi theo diễn biến phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai.

Ông Thành hồ hởi nói: “Chúng tôi theo dõi Đại hội để nắm bắt những kết quả tỉnh nhà đã đạt được trong 5 năm qua và phương hướng, quyết sách trong những năm tới. Tôi mong muốn đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất; quan tâm hơn nữa đến chính sách an sinh xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Tương tự, nhiều người dân tổ 4 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cũng tập trung đến nhà Bí thư Chi bộ Nguyễn Trọng Đạt để cùng cập nhật thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh qua báo in và sóng truyền hình.

Ông Đạt vui mừng cho biết: “Những ngày qua, tôi thường xuyên theo dõi để nắm bắt thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội. Qua diễn văn khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, tôi thấy đại hội được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, dân chủ, có nhiều đổi mới. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, tạo niềm tin trong nhân dân, xây dựng TP. Pleiku nói riêng và tỉnh nhà nói chung ngày càng phát triển vững mạnh”.

Người dân tổ 4 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đọc báo nắm thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Ngọc Sang

Do đặc thù công việc nên cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) không thể theo dõi trực tiếp chương trình Đại hội qua sóng truyền hình. Do đó, tranh thủ thời gian giải lao, cán bộ, giáo viên nhà trường đã cùng nhau cập nhật thông tin thông qua Báo Gia Lai điện tử. Xem lại toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh, ai nấy đều khá ấn tượng với phần đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả tổ chức thực hiện của cấp ủy và hệ thống chính trị trên tất cả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua bộ phim tài liệu “Đảng bộ Gia Lai-Dấu ấn nhiệm kỳ XV”.

Cô Phạm Thị Kim Thương-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Qua Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, chúng tôi nắm bắt được những thông tin rất kịp thời về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Theo dõi chương trình làm việc của Đại hội, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục-đào tạo và mong muốn Đại hội sẽ có những quyết sách phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà”.

Tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê, ngoài bộ phận làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ còn lại đều tập trung theo dõi diễn biến phiên làm việc đầu tiên của Đại hội qua sóng truyền hình. Trung tá Phạm Bá Thành-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng (Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê) thông tin: Để cập nhật thông tin trong những ngày diễn ra Đại hội, đơn vị đã tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ tranh thủ giờ giải lao hoặc ngoài ca trực để đọc báo Gia Lai và theo dõi thông tin phát trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà vững mạnh toàn diện; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh”.

Những ngày này, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) luôn là chủ đề được các tầng lớp nhân dân thị xã Ayun Pa quan tâm. Tại trụ sở UBND các xã, phường và hội trường thôn, làng, tổ dân phố… đông đảo cán bộ và nhân dân tập trung theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Đại hội.

Ông Nay Đă-Bí thư Chi bộ buôn Chư Băh A (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) bày tỏ: “Những đổi thay tích cực của làng, xã trong 5 năm qua đã giúp chúng tôi có cái nhìn tốt đẹp và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào những quyết sách đúng đắn của Đảng bộ tỉnh trong Đại hội lần này”.

NHÓM PHÓNG VIÊN