Đừng dại chơi ngông

Cuộc đua vlog dường như vẫn chưa hạ nhiệt và có lẽ đây là cách kiếm tiền được khá nhiều bạn trẻ hứng thú bởi sự tự do về giờ giấc, không gian và thu nhập “khủng” nếu kênh đạt “nút vàng”, “nút bạc” cùng những video cán mốc triệu view.





Hưng Vlog bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải video nấu cháo gà còn nguyên lông





Tuy nhiên, để có thể trụ vững và hái ra tiền từ vlog là một bài toán không hề dễ, vì những lượt xem vì tò mò, khán giả xem nhanh và chán cũng nhanh. Để cạnh tranh nhau, các kênh vlog trẻ liên tục tung những chiêu trò mới, thậm chí là gây sốc để đổi “khẩu vị” liên tục cho người xem.



Vlog ẩm thực khá phổ biến hiện nay, từ những bữa cơm quê mộc mạc, đến món ăn “siêu to khổng lồ”, ẩm thực nước ngoài, ẩm thực đường phố… đều có đủ. Vài ngày qua, cộng đồng mạng và khán giả bức xúc trước việc Hưng Vlog thực hiện video nấu cháo gà còn nguyên lông chưa được làm sạch. Ngay sau đó, Sở TT-TT tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt và chủ nhân kênh vlog này cũng thừa nhận lỗi sai của mình.



Trong hàng loạt những kênh vlog hái ra tiền hiện nay, trường hợp như kênh Hưng Vlog không phải hiếm. Trước đó không lâu, kênh T.M. cũng bị cộng đồng chỉ trích dữ dội khi thực hiện video giết thịt một loài chim có trong sách đỏ. Bất chấp những phản ứng từ dư luận, kênh này không những trụ được mà các video về sau lượt xem càng “khủng” hơn và chủ nhân kênh này còn lập thêm 5 kênh khác để kiếm tiền.



Những chia sẻ từ trang cá nhân trên mạng xã hội, chủ nhân kênh T.M. sở hữu tài sản khổng lồ khiến nhiều người trầm trồ. Chính những “nút vàng”, “nút bạc”, “video triệu view”… đã mang lại cho họ thu nhập khủng, nên chuyện bất chấp những chỉ trích, tranh cãi… chỉ cần video ăn khách cũng là một điều dễ hiểu.



Con số 7,5 triệu đồng tiền phạt mà kênh Hưng Vlog phải chịu từ quyết định xử phạt của Sở TT-TT tỉnh Bắc Giang có lẽ không quá nhiều so với mức thu nhập “khủng” mà các video triệu view mang lại. Nhưng đây là bài học để các vlog trẻ ý thức, các bạn có quyền sáng tạo và tự do trong nội dung video của mình, nhưng không có nghĩa là được quyền bất chấp tất cả, kể cả mang những video phản cảm ra câu view một cách vô tội vạ.



Vlog là kênh tự do của mỗi cá nhân xây dựng trên mạng xã hội, tuy nhiên không phải tự do là chấp nhận và dung túng cho những điều phản cảm, thiếu các giá trị văn hóa, nhân văn… Người làm vlog cần có ý thức và nhận thức đầy đủ về việc xây dựng nội dung các video, đó mới là giá trị bền vững để các vlog cạnh tranh trong cuộc đua đường dài. Và mọi sai lầm đều phải trả giá, khi hiện nay YouTube cũng bắt đầu siết chặt hơn về những tiêu chuẩn và quy định cộng đồng của các video được đăng tải.



Trong câu chuyện nội dung vlog ngày càng gây sốc, lố lăng càng được view cao có một phần là trách nhiệm của khán giả. Vlog là kênh để giải trí, người xem có quyền lựa chọn theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên cần phải cân nhắc trước nội dung video của các kênh này, có thể xem vì tò mò lần thứ nhất, lần thứ hai nhưng đến lần thứ ba thì phải thẳng thắn ngó lơ trước những video phản cảm, nội dung thiếu giáo dục hoặc gây tranh cãi. Không thể phủ nhận chính những nội dung cố tình gây sốc đã tạo hiệu ứng thu hút sự tò mò, chú ý của người xem rất tốt. Nhưng khán giả cũng cần có trách nhiệm và ý thức trong những lần nhấn nút thích, chia sẻ và lượt xem của mình, đừng góp phần tiếp tay cho những nội dung không hay ho nếu không muốn nói là quá nhảm nhí trở thành “tốp thịnh hành”.



NGUYỄN VÕ THẢO đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM, thao23…@gmail.com

(Dẫn nguồn SGGPO)