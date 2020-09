Bỗng dưng nằm trong...'băng nhóm giật nợ'!

Ảnh đại diện Facebook bị kẻ xấu lấy rồi gắn cùng hàng loạt ảnh trong danh sách “băng nhóm giật nợ”. Hình ảnh kèm thông tin đó bị gửi đến tất cả bạn bè của họ trên Facebook. Nhiều người bỗng trở thành tội đồ dù chẳng sai.



Ông Nguyễn Tuấn A. (ngụ Q.3, TP.HCM) bức xúc cho biết: “Tối 16.9, tôi nhận được tin nhắn hình, trong đó có nhiều gương mặt, già có, trẻ em có và có cả hình của tôi. Dưới hình là dòng chữ: “Cảnh báo dòng họ Hà lừa giật nợ - một băng nhóm tội phạm ở Thủ Dầu Một”. Kèm theo hình ảnh là thông tin cá nhân của bà Hà T.V, số điện thoại bà V., số điện thoại người thân bà V. cùng những lời lẽ thô tục, nhục mạ bà V. như “ham ăn lười làm, đê tiện, bỉ ổi, vô văn hóa…”, cuối cùng là số điện thoại của người đi đòi nợ: 0866001306. Số này tôi gọi hoài không ai nghe máy”.



Ông Tuấn A. cho biết bà V. nằm trong danh sách bạn của ông trên Facebook, ông không vay mượn gì, tuy nhiên hình ảnh ông bị ghép chung với hình ảnh bà V. và nhiều người khác, trong đó có cả hình trẻ em. Không những thế, hình ảnh này và các thông tin vu khống, sai sự thật kia còn được gửi đến toàn bộ những ai có trong danh sách bạn bè của ông, khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhiều người đặt nghi vấn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của ông.



Trong khi đó, “khổ chủ” là bà Hà T.V cho biết: “Tháng 6.2020, tôi bị mất giỏ xách, trong đó có CMND, thẻ giảng viên… Sau đó một thời gian, có người đàn ông gọi cho tôi đòi số tiền vay 2,2 triệu đồng. Tôi yêu cầu đưa bằng chứng về việc vay tiền thì người này gửi cho tôi các hình ảnh cắt ghép, không có thật. Tiếp đó, tôi bị quấy rầy lần nữa khi có người gọi hỏi tôi có quen ai tên Yến ở Hà Nội không vì bà Yến đang cấp cứu… Tôi trả lời không quen và sau đó người gọi điện đã gửi hình chụp tôi và hình người được cho là bà Yến với nội dung tôi và bà Yến câu kết giật nợ số tiền vay 6 triệu đồng”. Bà V. khẳng định không vay số tiền này.



“Có thể ai đó lấy CMND của tôi để đi vay nóng. Không những tôi mà gia đình tôi cũng bị nhóm đòi nợ khủng bố, gọi điện thoại hàng trăm cuộc để đòi tiền. Đã vậy, bọn chúng còn ghép hình của mọi người rồi gửi tin nhắn Facebook. Tôi đã phản ánh thông tin này đến cơ quan chức năng để nhờ can thiệp”, bà V. bức xúc nói.



Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Công ty an ninh mạng Athena: “Đa số các trường hợp như trên thì kẻ xấu đều sử dụng Facebook giả để đăng tải thông tin, hình ảnh của khổ chủ và những người liên quan hòng khủng bố đòi nợ vay hoặc các mục đích khác. Nếu Facebook của bà V. không ẩn bạn bè thì kẻ xấu có thể thấy bạn bè bà V. và gửi tin nhắn đến những người đó để bêu xấu bà V., nhằm mục đích khiến bà V. xấu hổ, trả tiền hoặc chuyển tiền cho chúng để mua sự bình yên”.



Cũng theo khuyến cáo của ông Võ Đỗ Thắng, người dùng Facebook không nên kết bạn với người lạ. Trong trường hợp bỗng dưng bị xui rủi như ông Tuấn A., thì ông Tuấn A. nên hủy kết bạn với bà V., đồng thời thực hiện chặn kết nối từ người lạ, chặn nhận/gửi tin nhắn đến bà V. và người lạ để những thông tin không phù hợp không tiếp cận được với ông Tuấn A. Đồng thời, ông Tuấn A., bà V. và những ai có liên quan nên tiến hành lập vi bằng về hành vi vi phạm của những người đòi nợ nêu trên, bảo vệ mình và có bằng chứng để gửi đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định của luật An ninh mạng.



Xâm phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh



Hành vi tự ý sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý của người khác trong trường hợp này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân đối với hình ảnh làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của người khác tại điều 32 bộ luật Dân sự.

Hành vi này còn có thể là hành vi vi phạm pháp luật hình sự quy định tại điều 288 bộ luật Hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đồng thời, vi phạm điều 8 luật An ninh mạng do sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi thông tin sai sự thật xâm phạm quyền, lợi ích của cá nhân khác.



Người có hành vi vi phạm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị xâm phạm về danh dự, nhân phẩm, uy tín. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc, phạt tù có thời hạn.

Thạc sĩ - luật sư Lê Thị Phương (Đoàn luật sư TP.HCM)



Theo THANH ĐÔNG (thanhnien)