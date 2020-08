Yêu cầu một hộ dân ở Chư Sê ngừng hoạt động đốt than

(GLO)- Ngày 21-8, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Chư Sê đã tiến hành kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường của hộ kinh doanh Trần Quốc Cường tại làng Tào Roòng (xã Ia Pal).

Lò than của hộ ông Trần Quốc Cường thải khí đốt ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh người dân cung cấp)

Hộ ông Cường có 10 lò đốt than đã đi vào hoạt động, mỗi lò đốt khoảng 60 tấn củi. Tại thời điểm kiểm tra, hộ ông Cường không hoạt động đốt than. Tuy nhiên, ông Cường không cung cấp được hồ sơ về xây dựng các lò đốt than. Việc xây dựng lò đốt than tại vị trí đất của ông Cường chưa đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất than của hộ ông Cường nằm ngoài phạm vi ngành nghề đã được Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Sê cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ông Cường đã lắp đặt 5 ống khói, 4 mô tơ hút khói và 1 dàn phun sương trên 5 lò đốt. Tuy nhiên, hệ thống xử lý khí thải chưa đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu hộ ông Cường ngừng hoạt động đốt than và không được phép hoạt động đốt than khi chưa đảm bảo các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Trước đó, Báo Gia Lai điện tử có bài viết “Chư Sê: Người dân khốn khổ vì khí thải lò than” phản ánh hoạt động đốt than của hộ ông Cường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.