Gia Lai: Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong công tác phòng-chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Công văn số 1580/UBND-KGVX ngày 31-7-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, cũng như đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Sở TT và TT) vừa ban hành Công văn số 1059/STTTT-BCVT yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai một số nội dung:



Sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch Covid-19 lan rộng



Tổ chức, triển khai thực hiện tốt các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp; nâng cấp dung lượng mạng lưới đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân tăng cao trong việc phòng-chống dịch bệnh COVID-19.

Vận động, tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone





Có phương án đảm bảo các thiết bị dự phòng hoạt động tốt để ứng cứu kịp thời khi có sự cố về mạng; chỉ đạo tổ ứng cứu thông tin sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tính sẵn sàng về băng thông, đường truyền phục vụ hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của ngành Y tế Gia Lai; việc thông tin liên lạc và kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin báo cáo tại các bệnh viện, cơ sở y tế và khu vực xuất hiện ca nghi nhiễm (nếu có) trên địa bàn tỉnh; các cơ sở giáo dục và đào tạo. Ưu tiên xử lý, khắc phục sự cố đường truyền (nếu có) trong thời gian sớm nhất đối với các đơn vị, khu vực nêu trên.



Đồng thời, phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương đảm bảo hoạt động mạng lưới thông tin chuyên dùng, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin trong mọi tình huống phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối hoạt động mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; đường truyền phục vụ hoạt động của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh. Phối hợp chẽ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác minh, xử lý nguồn phát tán tin sai sự thật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet để gửi và phát tán những thông tin gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến dịch bệnh COVID-19.



Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện nhắn tin tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 đến các thuê bao qua điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi có đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. Vận động, tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone: Yêu cầu toàn bộ cán bộ, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt ứng dụng Bluezone. Cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở của mình, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone; Hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng này màn hình điện tử, các hệ thống wifi marketing, quảng cáo số trên các nền tảng khác nhau thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của doanh nghiệp; triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán tại trụ sở làm việc, các điểm giao dịch thuộc mạng lưới của doanh nghiệp để khách hàng đến giao dịch biết, chủ động phòng dịch qua các hình thức như: Tờ rơi, standee, backdrop...



Chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện lan truyền thông tin chính thống về tình hình phòng chống-dịch bệnh COVID-19 gây ra từ các cơ quan chức năng tới người dùng thông qua các nền tảng công nghệ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan sử dụng màn hình điện tử, các hệ thống wifi marketing, quảng cáo số trên các nền tảng khác nhau để đăng tải thông tin chính thống về tình hình phòng-chống dịch bệnh; tổ chức cung cấp thông tin có liên quan về dịch bệnh tại các điểm giao dịch thuộc mạng lưới của doanh nghiệp để khách hàng đến giao dịch biết, chủ động phòng dịch qua các hình thức như: tờ rơi, standee, backdrop, màn hình điện tử...



Phân công trực lãnh đạo đơn vị, tăng cường trực điều hành, trực ứng cứu thông tin, xử lý kịp thời các sự cố nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thông tin trong công tác phòng-chống dịch COVID-19 gây ra; quán triệt, chỉ đạo cán bộ, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng-chống dịch COVID-19.



Báo cáo tình hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc phòng-chống dịch COVID-19 về Sở TT và TT ngày 10-8-2020 để Sở tổng hợp báo cáo Bộ TT và TT và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai theo quy định.

