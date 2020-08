Đak Đoa: Bức xúc vì bùn đất lấp đường nhựa

(GLO)- Nhiều hộ dân bức xúc trước việc con đường từ thị trấn Đak Đoa đi xã Hneng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) mới làm xong được vài tháng nhưng có một đoạn dài khoảng 200 m thường xuyên bị đất bồi lấp sau mỗi cơn mưa gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Con đường từ thị trấn Đak Đoa đi xã Hneng dài hơn 6 km được đầu tư khoảng 9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để thi công các hạng mục: nền, mặt đường, hệ thống thoát nước. Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn là đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kỹ thuật.

Theo thiết kế, con đường có chiều dài hơn 6 km được láng nhựa 3 lớp, dày 3,5 cm; bề rộng nền đường 7,5 m, bề rộng mặt đường 5,5 m và hệ thống thoát nước ngang, dọc gồm: cống bê tông vĩnh cửu, rãnh đất hình thang. Công trình được khởi công ngày 6-5-2019 và hoàn thành ngày 2-12-2019. Mục đích thi công con đường này là phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Đoạn đường dài khoảng 200 m tiếp giáp giữa thôn 5 (thị trấn Đak Đoa) với thôn Tam Điệp (xã Hneng) mới được thi công đổ nhựa nhưng bị bùn đất lấp kín. Ảnh: Nguyễn Tú

Gần 9 tháng sau khi công trình hoàn thành, niềm vui chưa kịp lắng xuống thì nhiều người dân đã bức xúc. Nguyên nhân là sau mỗi cơn mưa to, nước mưa cuốn theo bùn đất từ vườn cao su, cà phê gần đó theo mương đất đổ xuống cống bê tông rồi tràn ra mặt đường khiến một đoạn dài khoảng 200 m tiếp giáp giữa thôn 5 (thị trấn Đak Đoa) với thôn Tam Điệp (xã Hneng) trở nên lầy lội, trơn trượt.

Ông Nguyễn Xuân Luận (thôn Tam Điệp) bức xúc: “Bùn đất tràn ra mặt đường dày cả gang tay sau mỗi cơn mưa. Đất dính chặt vào bánh khiến xe không chạy được. Có nhiều người bị ngã nhào giữa đường. Gặp hôm mưa lớn, nước chảy tràn trên mặt đường như suối. Mặt đường láng nhựa mà không khác nền đất. Hôm nay trời nắng nhưng đất vẫn lấp trên mặt đường rất dày. Tôi cho rằng khi khảo sát làm đường, cơ quan chức năng chưa tính toán kỹ nên mới để xảy ra sự việc như vậy”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Quốc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Hneng-xác nhận những phản ánh của người dân về một đoạn trên con đường từ thị trấn Đak Đoa đến xã Hneng bị bùn đất lấp là đúng. “Ngay đoạn đó đã có một cống bê tông nhưng khi mưa lớn, nước cuốn đất từ vườn cao su ở phía trên chảy xuống gây tắc cống, tràn ra mặt đường. Ủy ban nhân dân xã đã 2 lần thuê xe gạt bớt lớp bùn đất trên mặt đường và khơi mương thoát nước ở đoạn đường đó. Chúng tôi đã báo cáo UBND huyện để có phương án xử lý”-ông Tuấn nói.

Bùn đất lấp kín cống bê tông mới xây khiến nước chảy tràn ra mặt đường. Ảnh: Nguyễn Tú

Còn ông Trần Hưng Nghiệp-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đak Đoa thì cho biết: Đơn vị đã đi kiểm tra thực tế đoạn đường này. Do đỉnh đồi phía Đông có vườn cao su và cà phê đang tái canh, họ cày đất nên khi mưa to, nước mưa chảy xuống rãnh hào quanh vườn rồi theo mương nước đổ về cống bê tông tại vị trí nói trên. Tuy nhiên, do lượng nước cuốn theo bùn đất đổ về lớn nên chảy tràn ra ngập mặt đường khoảng 30 cm, dài hơn 200 m. Phòng đã làm việc với chủ vườn cao su, cà phê và đề nghị cho đào vét rãnh hào sâu hơn nữa để giảm lượng nước chảy xuống đường.

Đồng thời, Phòng đã có văn bản kiến nghị UBND huyện cho chủ trương gia cố đoạn đường này. Phương án là cải tạo 2 hố ga thượng và hạ lưu cống băng qua đường; xây mương dẫn dòng bằng bê tông có bậc thang; xây dựng hố tiêu năng; bố trí rọ đá để giảm lưu lượng dòng chảy tránh ảnh hưởng tới ruộng lúa của người dân ở hạ lưu cách cống khoảng 50 m. Ngoài ra, sẽ làm thêm lan can phản quang phòng hộ để đảm bảo an toàn giao thông.

“Dự kiến, tổng kinh phí gia cố là 150 triệu đồng. Chúng tôi đang chờ Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về việc này. Trước mắt, lãnh đạo huyện đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tổ chức nạo vét mặt đường, mương thoát nước để việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn”-ông Nghiệp cho biết.

NGUYỄN TÚ