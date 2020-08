Chư Prông: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học

(GLO)- Bằng các nguồn vốn khác nhau, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang-thiết bị và đồ dùng học tập phục vụ năm học mới 2020-2021 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Ngay khi kết thúc năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông đã chỉ đạo các trường học tiến hành rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học. Đến nay, bằng các nguồn vốn khác nhau, huyện đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho năm học mới.

Theo đó, huyện đầu tư xây dựng Trường Mầm non Vành Khuyên (xã Ia Me) với kinh phí 3,4 tỷ đồng và Trường Tiểu học Hùng Vương (thị trấn Chư Prông) với kinh phí 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục, huyện đã đầu tư 3 tỷ đồng để sửa chữa nhà bếp, nhà ăn của Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Thăng Hưng); xây dựng hàng rào, sân bê tông và phòng tin học của Trường THCS Lê Đình Chinh (xã Ia Lâu). Cùng với đó, huyện cũng dành 1,2 tỷ đồng để xây dựng bể nước và mua máy lọc nước cho 10 trường trên địa bàn khó khăn về nước sinh hoạt.

Ngoài các dự án đầu tư của huyện, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi bò Trung Nguyên tặng cho các trường vùng khó khăn 1.176 bộ sách giáo khoa lớp 1; Hội Nông nghiệp công nghệ cao tặng 1.716 chiếc cặp và áo khoác cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1; Công ty cổ phần Công nghệ xanh HLT tặng 100 chiếc cặp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với sự chung tay của cộng đồng, năm học 2020-2021, tất cả các em học sinh bước vào lớp 1 đều được mượn 1 bộ sách và được tặng cặp, áo khoác để bước vào năm học mới.

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường Mầm non Vành Khuyên (xã Ia Me). Ảnh: Vĩnh Hoàng

Có mặt tại Trường Mầm non Vành Khuyên, chúng tôi cảm nhận rõ không khí khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới của cán bộ, giáo viên nơi đây. Cô Ngô Thị Sâm-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, phân công giáo viên chủ nhiệm; tham gia học tập chính trị do huyện tổ chức và tập huấn riêng tại trường. Năm học 2020-2021, nhà trường được đầu tư xây dựng mới với kinh phí 3,4 tỷ đồng. Nhờ có cơ sở vật chất khang trang nên tất cả học sinh ở các điểm trường đều chuyển về trung tâm để học”.

Trường Mầm non Vành Khuyên mới xây dựng có đầy đủ bếp ăn, thư viện, nhà sinh hoạt vui chơi cho các cháu. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, không chỉ Trường Mầm non Vành Khuyên mà 57 trường học thuộc 3 bậc học trên địa bàn huyện cũng đã sẵn sàng cho năm học mới.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất và ổn định tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chủ động lập kế hoạch và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng hè về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 2 đợt chia làm 7 cụm để bồi dưỡng về chính trị và tiếp thu nhiệm vụ năm học mới cho hơn 1.300 cán bộ quản lý, giáo viên. Đồng thời, tập trung bồi dưỡng chuyên môn hè cho đội ngũ giáo viên cốt cán, đặc biệt là giáo viên bậc THCS.

Đến nay, công tác tuyển sinh ở các trường học trên địa bàn huyện đã hoàn tất. Riêng đối với bậc học mầm non, huyện sẽ huy động 100% trẻ 5 tuổi và 87,5% trẻ 3-4 tuổi đến lớp. Để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh lớp 1 là đồng bào dân tộc thiểu số, các trường học sẽ điều chỉnh nội dung chương trình dạy và tăng cường dạy tiếng Việt.

Năm học 2020-2021, toàn huyện Chư Prông có 57 trường học với 900 lớp, giảm 22 lớp so với năm học trước. Tổng số học sinh trong năm học mới là 28.419 em, tăng 1.300 em so với năm học 2019-2020. Toàn huyện có 1.339 giáo viên (thiếu 196 giáo viên so với quy định).

Trao đổi với P.V, bà Phạm Thị Thu Hằng-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học dọn vệ sinh, phun hóa chất, lắp đặt các bể nước rửa tay sát khuẩn để phòng-chống dịch bệnh. Cùng với đó, chúng tôi cũng chỉ đạo các trường không được thu thêm những khoản kinh phí ngoài quy định, nếu trường nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm”.

VĨNH HOÀNG