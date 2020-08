Bộ Thông tin và truyền thông: Bluezone không xâm phạm thông tin riêng tư

Bên cạnh những lợi ích rõ ràng, ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone vẫn còn khiến nhiều người đặt nghi vấn về khả năng bảo mật thông tin. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.



Ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thảo Anh.



Trước những nghi vấn về khả năng bảo mật thông tin của Bluezone, bà Lê Thu Hiền - Chánh văn phòng Cục tin học hoá (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết:



"Bluezone chỉ sử dụng bluetooth để ghi nhận tiếp xúc và quyền thông báo cho người dùng. Do đó mọi dữ liệu khác trên điện thoại Bluezone sẽ không có quyền truy cập được. Dữ liệu lịch sử tiếp xúc cũng chỉ được lưu trên điện thoại và cung cấp cho cơ quan y tế với sự đồng ý của người sử dụng hoặc trong trường hợp đó là người nghi nhiễm".



Bên cạnh đó, đại diện Cục tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng cho hay, Bluezone là ứng dụng được phát triển bởi các doanh nghiệp công nghệ số bao gồm: BKAV, VNPT, nhóm Memozone, MobiFone. Bên cạnh đó, đã có hơn 100 chuyên gia tham gia trao đổi, góp ý hoàn thiện ứng dụng. Chính vì vậy, sẽ không có chuyện một đơn vị nào xâm phạm thông tin của người sử dụng để phục vụ cho mục đích riêng.



Các đơn vị chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng và vận hành hệ thống chứ không có quyền khai thác và sử dụng những dữ liệu phát sinh. Hiện nay đã có quy chế quy định rõ về vấn đề này và các giải pháp kỹ thuật kèm theo tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin và an ninh mạng.





Thực hiện chủ trương đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân cài Bluezone tại Phú Yên. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.





Hiện nay, trên thế giới đã có khoảng hơn 40 quốc gia sử dụng công nghệ BLE phục vụ quản lý tiếp xúc. Ngoài công nghệ BLE còn có một số giải pháp khác như sử dụng GPS để ghi nhận vị trí, quét mã QRcode để ghi nhận lượt tiếp xúc.



Tuy nhiên, công nghệ BLE mang lại sự tiện dụng cho người sử dụng, bảo mật thông tin cá nhân hơn các giải pháp khác do người dùng hoàn toàn ẩn danh.



Tính đến 11h ngày 16.8.2020, số lượt tải ứng dụng Bluezone là 18,7 triệu. Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương, đã có 261 trường hợp F2 được truy vết qua Bluezone nhờ 74 trường hợp F1 cung cấp dữ liệu tiếp xúc do ứng dụng Bluezone ghi lại.







Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:



Bước 1: Truy cập vào trang



Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.



Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.



Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.



