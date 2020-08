Bộ GD-ĐT: 14 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý trong ngày thi đầu tiên

Đánh giá chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay ngày thi thứ nhất đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Cho đến thời điểm này, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận.



Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)





Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 có 14 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật.



Trong đó, có 10 thí sinh vi phạm ở buổi thi môn Ngữ văn (có một thí sinh bị khiển trách, 9 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi), 4 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi ở môn Toán.



Tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là gần 853.000 em, chiếm 96,3% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi môn Toán là trên 896.000 em, chiếm tỷ lệ 96,78%.



Số thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể dự thi là 26.308 tại 23 tỉnh/thành phố, chiếm tỷ lệ 2,92% tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc.



Đánh giá chung về ngày thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay ngày thi thứ nhất đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên ngày thi đầu tiên diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, tạo sự tin tưởng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.



Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra một số Hội đồng thi như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy lãnh đạo các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như bố trí bộ phận y tế chuyên trách tại điểm thi, khử khuẩn toàn bộ các điểm thi, đo thân nhiệt, cung cấp nước sạch và xà phòng rửa tay, khẩu trang cho các thí sinh dự thi theo đúng hướng dẫn của bộ.



Các hội đồng thi đều hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi. Các địa phương có các huyện, xã miền núi, hải đảo đã quan tâm sâu sát đến từng thí sinh là người đồng bào dân tộc, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, huy động các nguồn lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi (tỉnh Bình Thuận đưa thí sinh từ đảo Phú Quý vào đất liền dự thi, tỉnh Quảng Ninh đã đưa các thí sinh từ đảo Quan Lạn vào đất liền dự thi).



Đề thi môn Ngữ văn và môn Toán được thí sinh, giáo viên đánh giá vừa sức, không đánh đố thí sinh, phù hợp với chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tinh giản, có độ phân hóa hợp lý. Đề Văn được nhiều thí sinh khen hay, mang tính thời sự, khích lệ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với quê hương, đất nước, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang gặp khó khăn do dịch bệnh.



Kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả các điểm thi trên phạm vi cả nước. Một số hiện tượng vi phạm Quy chế thi được phát hiện và xử lý kịp thời đảm bảo tính nghiêm minh của kỳ thi. Cho đến thời điểm này, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.



Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế thi đối với các bài thi, môn thi còn lại. Ngày mai, buổi sáng thí sinh làm bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, buổi chiều thi Ngoại ngữ là bài thi cuối cùng của kỳ thi.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)