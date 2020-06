Khẩn trương xác minh vụ "vỡ nợ" hơn 100 tỷ đồng

(GLO)- 1 nữ nhân viên hợp đồng công việc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (BIDV Gia Lai) đã vay hơn 100 tỷ đồng của người khác, sau đó thông báo “vỡ nợ”. Công an TP. Pleiku đang tiến hành xác minh nhằm kịp thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 30-6, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Sau khi nắm thông tin 1 nữ nhân viên hợp đồng ngân hàng trình báo về việc vay hơn 100 tỷ đồng của người khác nhưng mất khả năng chi trả, UBND TP. Pleiku đã giao cho Công an thành phố khẩn trương xác minh vụ việc.

Theo ông Quế, Công an TP. Pleiku đã tiến hành làm việc với nữ nhân viên này là bà Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại 31/18 Ama Quang, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Dù luật sư hỗ trợ về pháp lý nhưng trong các buổi làm việc, bà Thương đều nêu lý do không đảm bảo sức khỏe để cung cấp thông tin cho cơ quan Công an. Do đó, Công an TP. Pleiku đang tiếp tục xác minh. “Ủy ban nhân dân TP. Pleiku đã giao Công an thành phố kịp thời nắm bắt tình hình, nếu xảy ra mất an ninh trật tự cần có phương án xử lý kịp thời. Hiện tại chưa có người nào đến trình báo tại cơ quan Công an liên quan đến vụ vỡ nợ này”-ông Quế nhấn mạnh.

Căn nhà của vợ chồng bà Lê Thị Thương đã đóng cửa kín mít. Ảnh: L.V.N

Trước đó, chiều 27-6, bà Thương đến trụ sở Công an phường Hoa Lư trình báo về việc có vay của nhiều cá nhân với số tiền hơn 100 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên, hiện tại, gia đình không đủ khả năng trả cho các chủ nợ. Bước đầu, bà Thương khai nhận đã vay một số cá nhân ở TP. Pleiku như bà H. (phường Phù Đổng) số tiền hơn 100 tỷ đồng, bà H. (phường Hoa Lư) số tiền 8 tỷ đồng, ông T. (chưa rõ nơi cư trú) số tiền 10 tỷ đồng, bà S. (phường Ia Kring) số tiền 4,79 tỷ đồng…

Phóng viên đã liên hệ với những người đã cho bà Thương vay tiền để tìm hiểu sự việc nhưng hầu hết đều từ chối cung cấp thông tin. Bà N. (phường Hoa Lư)-một trong những người đã cho bà Thương vay tiền-chia sẻ: “Vì biết vợ chồng bà Thương đều làm ở ngân hàng lớn nên tôi đã cho bà Thương vay gần 3 tỷ đồng vào giữa tháng 6-2020, Thương hẹn sẽ trả trong vài ngày với lãi cao. Mấy hôm sau, không thấy bà Thương trả tiền, tôi đến hỏi thì cáo ốm và hứa sẽ xoay xở để trả. Đến sáng 30-6, tôi đến nhà bà Thương thì không gặp vì cửa đã đóng, gọi điện thì chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Ở đây, tôi cũng gặp nhiều người đòi nợ”.

Ông T-một hàng xóm của bà Thương-cho biết: Trong sáng 30-6, hàng chục người đã đến nhà bà Thương đòi nợ nhưng nhà đã đóng kín mít. Theo ông T, vợ chồng bà Thương có 2 đứa con nhưng những ngày qua không thấy xuất hiện. Khoảng 1 tuần trở lại đây, hàng ngày đều có nhiều người qua lại nhà bà Thương. Chiều 29-6, bà Thương vẫn ở nhà nhưng đến ngày 30-6 thì không thấy.

Được biết, bà Thương là nhân viên hợp đồng của BIDV Gia Lai, làm công việc sắp xếp chứng từ… Chồng bà Thương là nhân viên kỹ thuật, làm việc tại Phòng Giao dịch khách hàng của BIDV Gia Lai. Từ ngày 29-6, cả 2 vợ chồng bà Thương đều xin nghỉ phép.