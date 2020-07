Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah đang tạm giữ 1 xe mô tô, hiệu TIRANA, không có BKS, số máy: 029381, chưa xác định được chủ sở hữu.



Vậy ai là chủ sở hữu đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah (số điện thoại: 0966.103.768) để được giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo đăng tin nếu không có người tới nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.