Bị bắt vì cạy két sắt văn phòng công chứng lấy 3,7 tỉ đồng, lại 'lòi' thêm vụ trộm tiền tỉ

Trong quá trình bị công an bắt tạm giam để điều tra hành vi phá két sắt văn phòng công chứng trộm 3,7 tỉ đồng, Võ Tuấn Anh tiếp tục khai nhận trước đó đã thực hiện vụ đột nhập nhà dân phá két sắt lấy 1,5 tỉ đồng.



Tuấn Anh tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ trộm vàng, tiền của nhà dân trị giá 1,5 tỉ đồng - Ảnh: XUÂN MAI





Ngày 3-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan này vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ đột nhập nhà ở của người dân, phá két sắt trộm cắp tài sản gần 1,5 tỉ đồng xảy ra vào tháng 7-2018 tại TP Hội An, Quảng Nam.



Kẻ trộm không ai khác là Võ Tuấn Anh (39 tuổi, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An), người đã bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi đột nhập, phá két sắt trộm 3,7 tỉ đồng tại Văn phòng công chứng Lê Vân, TP Hội An xảy ra vào tháng 1-2020.



Sau khi Tuấn Anh bị bắt, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành mở rộng điều tra và người này đã khai nhận chính mình là người thực hiện vụ trộm gần 1,5 tỉ đồng tại nhà ông L.B.N. (phường Tân An, TP Hội An) vào ngày 18-7-2018.





Tuấn Anh tại buổi thực nghiệm điều tra, người này đột nhập nhà dân - Ảnh: XUÂN MAI





Theo kết quả điều tra, khuya 18-7, thấy gia đình ông N. đi vắng, Tuấn Anh đã cầm theo xà beng, găng tay đột nhập vào nhà này, cắt cầu dao điện, dùng xà beng phá cửa.



Lúc này Tuấn Anh thấy trong nhà có một két sắt nên dùng xà beng phá két, lấy trộm vàng, USD và 20 triệu đồng tiền Việt Nam, tổng tài sản trộm được gần 1,5 tỉ đồng. Số vàng, tiền USD trộm được Tuấn Anh đem vào TP. HCM bán lấy tiền tiêu xài.





Tuấn Anh cũng thực hiện vụ đột nhập văn phòng công chứng, phá két sắt lấy đi tiền, vàng, USD trị giá 3,7 tỉ đồng - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG





Tại buổi thực nghiệm, Tuấn Anh đã thực hiện lại toàn bộ hành vi đột nhập vào nhà, phá két sắt trộm tài sản. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ.



Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 19-1- 2020, nhiều nhân viên Văn phòng công chứng Lê Văn tại phường Sơn Phong, TP Hội An phát hiện kẻ gian đột nhập cạy phá két sắt lấy đi nhiều tài sản, trong đó có tiền mặt, USD, vàng với tổng thiệt hại được ước tính hơn 3,7 tỉ đồng.



Chỉ sau 5 ngày xác lập chuyên án, đến 10h ngày 24-1, công an tỉnh đã xác định đối tượng gây án là Võ Tuấn Anh (39 tuổi, trú phường Cẩm Châu, TP.Hội An) và đã triển khai lực lượng chặn bắt trên đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) khi y đang trên đường chạy trốn ra các tỉnh phía Bắc.





Những vật dụng mà Tuấn Anh dùng để trộm - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG





Qua quá trình xác minh, Tuấn Anh làm nghề lái xe du lịch, chuyên chở khách nước ngoài, thời gian trước khi xảy ra vụ việc, người này có thua độ bóng đá.



Theo LÊ TRUNG (TTO)