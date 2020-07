Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Nhiều cơ sở vẫn chủ quan

(GLO)- Theo quy định của pháp luật, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đều phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB). Tuy nhiên, nhiều chủ cơ sở vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của loại hình bảo hiểm này nên còn lơ là, chủ quan.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh, trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 61 vụ hỏa hoạn khiến 3 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 19,6 tỷ đồng. Còn từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 33 vụ cháy khiến 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 23,5 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy, tình trạng cháy, nổ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Một trong những giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra là tham gia BHCNBB. Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23-2-2018 của Chính phủ quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ như nhà chung cư, khách sạn, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên, nhà trẻ, trường mẫu giáo trông giữ từ 100 trẻ trở lên, cửa hàng xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên, cửa hàng gas… đều phải mua BHCNBB.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh), nhiều cơ sở trên địa bàn vẫn chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về BHCNBB dẫn đến không chấp hành. Thậm chí, nhiều cơ sở buộc phải mua BHCNBB nhưng không mua dẫn đến nhiều vụ cháy, nổ gây thiệt hại nặng nề. Điển hình như vụ cháy kho chứa săm lốp của nhà phân phối Thành Công (số 39 Triệu Quang Phục, tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) vào đầu tháng 1-2020 gây tổn thất khoảng 18 tỷ đồng. Đây là cơ sở quy mô kinh doanh mặt hàng với nguyên liệu dễ cháy, nổ nhưng không mua BHCNBB, do đó chủ cơ sở buộc phải chịu toàn bộ tổn thất về tài sản. Tương tự, vụ cháy chợ huyện Ia Grai vào rạng sáng 20-1-2020 thiêu rụi 7 ki ốt hàng hóa, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Xung quanh các ki ốt này là khu vực giết mổ gia cầm, có bếp lửa hoạt động nhưng tất cả tiểu thương đều không mua BHCNBB khiến phải “ngậm đắng nuốt cay” khi hỏa hoạn xảy ra. Trước đó, vào tháng 7-2019, 4 ki ốt tại chợ Trà Bá (TP. Pleiku) cũng bốc cháy do chập điện khiến khối hàng hóa trị giá khoảng 2 tỷ đồng bị thiêu rụi. Do không mua BHCNBB, nhiều tiểu thương rơi vào cảnh trắng tay sau vụ hỏa hoạn, không có đủ khả năng khôi phục kinh doanh.

Nhiều tiểu thương tại chợ Trà Bá (TP. Pleiku) trắng tay sau vụ hỏa hoạn vào tháng 7-2019. Ảnh: L.V.N

Đáng nói là, qua rà soát các cơ sở kinh doanh gas thì chỉ có một số đại lý phân phối mua BHCNBB, còn đa phần các cơ sở nhỏ lẻ đều không tham gia loại hình bảo hiểm này. Anh N.V.K-chủ một cơ sở kinh doanh gas tại thị xã Ayun Pa-cho hay: “Trước kia, tôi cũng mua bảo hiểm mỗi năm mất khoảng hơn 1 triệu đồng, chủ yếu là để khi cơ quan chức năng kiểm tra không bị xử phạt. Còn việc xảy ra cháy nổ có được đền bù hay không, tôi cũng không quan tâm lắm. Thời gian gần đây, do việc kinh doanh không thuận lợi, lượng gas bán nhỏ giọt, lời lãi ít nên tôi không mua bảo hiểm nữa”.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng giải thích, nhiều người còn e ngại về khả năng được doanh nghiệp bảo hiểm đền bù hoặc gây khó dễ. Bên cạnh đó, các cơ sở không mua BHCNBB đa phần là kinh doanh nhỏ lẻ, doanh thu thấp nên không muốn bỏ ra một số tiền để mua bảo hiểm. “Thực tế ở một số nơi có tình trạng mua BHCNBB theo kiểu đối phó như kê khai tài sản thấp hơn giá trị thực tế để giảm phí bảo hiểm. Thậm chí, có doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm cho các nơi có nguy cơ cháy, nổ cao như chợ, xưởng gỗ rồi viện ra nhiều lý do như chưa đảm bảo yếu tố kỹ thuật an toàn. Điển hình như Công ty TNHH một thành viên Chế biến gỗ Đak Đoa đã liên hệ nhiều đơn vị kinh doanh bảo hiểm nhưng không mua được”-Thượng tá Hùng cho biết.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cũng cho hay: Đối với các cơ sở phải tham gia BHCNBB nhưng không chấp hành cũng rất khó xử phạt dù Điều 45 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt lên đến 30-50 triệu đồng. Do đó, thời gian qua, lực lượng chức năng chỉ chú trọng vào công tác tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc. “Thời gian tới, Phòng sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHCNBB, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm để các cơ sở thực hiện nghiêm và tham gia một cách tự nguyện. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm quy định về BHCNBB”-Thượng tá Hùng thông tin.