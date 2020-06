Thiện nguyện "Tiếp sức đến trường" năm 2020

(GLO)- Ngày 27-6, tại làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Chi đoàn An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Sở Ngoại vụ tỉnh, Công an và Đoàn Thanh niên thị trấn Đak Đoa phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện “Tiếp sức đến trường” năm 2020. Tham dự chương trình có hơn 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân của làng.

Buổi thiện nguyện lồng ghép tuyên truyền Luật phòng-chống tác hại của rượu, bia, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bom, mìn...

Đoàn hướng dẫn cho người dân trong làng về phòng-chống cháy nổ.

Đoàn viên, thanh niên thị trấn Đak Đoa phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” tặng 180 suất quà cho các em thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật tại làng Ngol, thị trấn Đak Đoa.