Đường vào cầu Quý Đức xuống cấp: Nguy cơ tai nạn giao thông

(GLO)- Cầu Quý Đức nằm trên tuyến đường huyết mạch nối thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa. Tuy nhiên, đoạn đường dẫn vào cây cầu này ở phía thị xã Ayun Pa đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo ghi nhận của P.V, một đoạn đường dài khoảng 70 m ở đầu cầu Quý Đức phía thị xã Ayun Pa đã bị sụt lún, nứt gãy tạo thành những rãnh sâu. Trong đó, nhiều rãnh sâu đến hơn 40 cm. Các phương tiện đi qua đoạn đường này phải liên tục luồn lách, né tránh các “sống trâu” nhô cao rất nguy hiểm. Không chỉ bị sụt lún, lớp nhựa đường cũng bị bong tróc tạo ra những ổ gà gồ ghề. Đường hỏng, nhiều người đi xe máy buộc phải dừng sát lề đường để tránh xe ô tô trong cảnh bụi bặm mù mịt. Chị Nguyễn Thị Ngọc (trú tại thị xã Ayun Pa) than thở: “Gần như ngày nào tôi cũng phải đi qua huyện Ia Pa để làm việc và sợ nhất đoạn đường này. Xe tải chở mì, chở mía chạy nhiều, tránh các đoạn đường hỏng nên nhiều khi lấn đường, xe nghiêng qua nghiêng lại trông rất đáng sợ”.

Nền đường bị hư hỏng trầm trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: L.V.N

Đáng nói là đoạn đường bị hư hỏng nặng nề nhất nằm ở khúc cua che khuất tầm nhìn trước khi vào cầu Quý Đức. Ở đoạn cua này, nền đường lún nghiêm trọng về phía bên lề khiến hàng lan can bằng sắt và trụ đèn chiếu sáng bị xê dịch, nghiêng ngả có nguy cơ đổ về hướng bờ sông. Anh Lê Đình Tuân (trú tại thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng chưa thấy sửa chữa. Phần lan can nghiêng ngả vậy rồi, mùa mưa tới có khi sạt lở xuống bờ sông. Ban ngày đi đã nguy hiểm, chưa nói đến ban đêm nên nếu có việc cấp bách lắm tôi mới phải đi qua đoạn đường này buổi tối. Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục để giao thông được thuận lợi và an toàn”.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Đào Việt Cường-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (Công an thị xã Ayun Pa) cho hay: “Cách đây hơn 2 năm từng có vụ tai nạn tại đoạn đường này khiến 1 người tử vong mà nguyên nhân chính là do đường xuống cấp. Chúng tôi đã kiến nghị UBND thị xã Ayun Pa về một số điểm bất cập gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông ở địa phương, trong đó có điểm đầu cầu Quý Đức. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở khu vực này để nhắc nhở người dân cẩn trọng khi đi qua”.

Lưu lượng phương tiện qua lại lớn khiến tuyến đường chịu nhiều áp lực. Ảnh: L.V.N

Trong khi đó, ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Cầu Quý Đức là công trình nằm trong đoạn 13 km trước kia là tỉnh lộ, sau đó được nâng cấp lên thành quốc lộ (đường Trường Sơn Đông). Từ năm 2017, Sở đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tình trạng xuống cấp ở cầu Quý Đức nói riêng và đoạn 13 km nói chung để cấp kinh phí tu bổ, sửa chữa tương tự quy mô của những đoạn khác nằm trên tuyến đường Trường Sơn Đông. Về chủ trương thì Bộ Giao thông-Vận tải đã đồng ý nhưng bị vướng ở Bộ Tài chính vì phải làm thủ tục chuyển tài sản từ địa phương về Trung ương. Do đó, đến đầu năm 2020, Bộ Tài chính mới có quyết định phê duyệt kinh phí. Sở đang tiến hành duyệt hồ sơ, tổ chức đấu thầu để chọn đơn vị thi công”.