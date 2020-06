43 cán bộ, chiến sỹ Công an được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương

(GLO)- Ngày 16-6, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020 sau khi có quyết định của Bộ chủ quản.

Quang cảnh buổi trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2020 cho cán bộ, chiến sỹ. Ảnh: Hà Phương

Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ rà soát, lập danh sách đề nghị và đã được Bộ trưởng Bộ Công an xét, quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2020 cho 43 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đến niên hạn trong năm 2020.

Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện Mang Yang chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương lần này; thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của ngành đối với những nỗ lực, phấn đấu, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình công tác. Mỗi cán bộ, chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, tận tụy với công việc, ra sức phấn đấu, học tập rèn luyện, tu dưỡng làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, của ngành và nhân dân.