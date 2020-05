TP. Pleiku: Công bố quyết định Trưởng Công an xã Trà Đa

(GLO)- Tại xã Trà Đa, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công an TP. Pleiku vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc điều động cán bộ. Theo đó điều động Thiếu tá Võ Tá Ngọc- Phó Trưởng Công an phường Phù Đổng đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã Trà Đa.

Đồng chí Phan Nhật Toàn trao quyết định cho Thiếu tá Võ Tá Ngọc. Ảnh: Hà Phương

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Nhật Toàn-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an TP. Pleiku thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định cho Thiếu tá Võ Tá Ngọc. Đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng chí Ngọc tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm tiếp cận địa bàn, phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị xã Trà Đa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Buổi lễ cũng đã công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã Trà Đa đối với đồng chí Trương Văn Thành và đồng chí Trần Văn Tuấn theo quy định.