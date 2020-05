Hoãn xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án đấu thầu thuốc tại Sở Y tế

(GLO)- Sáng 20-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án đấu thầu thuốc tại Sở Y tế.

8 bị cáo tại phiên tòa sáng 20-5. Ảnh: Văn Ngọc

9 bị cáo gồm: Phùng Xuân Quýnh (SN 1953, nguyên Giám đốc Sở Y tế) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Công Nhân (SN 1955, nguyên Phó Giám đốc), Đặng Đức Châu (SN 1963, nguyên Phó Giám đốc), Phan Minh Hiếu (SN 1968, nguyên Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y), Đoàn Cường (SN 1963, nguyên Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược), Lê Khánh Lân (SN 1956, nguyên cán bộ Phòng Kế hoạch-Tài vụ), Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1972, nguyên chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược), Rmah Plih (SN 1956, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ), Bùi Ngọc Thư (SN 1968, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, chỉ có 8 bị cáo có mặt theo lệnh triệu tập của Tòa án. Bị cáo Phan Minh Hiếu đã có đơn xin vắng mặt do người nhà cung cấp với lý do vào tối 19-5, bị cáo bị đau tức ngực, huyết áp tăng đột ngột nên đã phải cấp cứu tại bệnh viện. Bên cạnh đó, 18 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng vắng mặt không có lý do. Với sự vắng mặt của một số cá nhân trên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố tại phiên tòa cũng như luật sư bào chữa cho các bị cáo đã có ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi Hội đồng xét xử sơ thẩm hội ý, thẩm phán Nguyễn Thị Kim Hồng-Chủ tọa đã tuyên bố hoãn phiên tòa vì bị cáo Hiếu xin vắng mặt lần đầu, có lý do chính đáng và sự vắng mặt của bị cáo này sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử của vụ án.

Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Hồng cũng cho biết, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 18-6-2020 và dự kiến sẽ kéo dài trong 2 ngày.